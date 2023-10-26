Зустріч угорського прем’єра Віктора Орбана з Путіним у Пекіні та його цинічна заява, в якій він порівняв ЄС з Радянським Союзом стали вочевидь останніми краплями, які схилили терези сумнівів країн ЄС у бік недовіри до Угорщини. Там більше не впевнені, чи можуть довіряти Будапешту як своєму союзнику і партнеру.

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Угорщина навряд чи виправить свою поведінку

Дипломати припускають, що проблеми з Угорщиною тільки зростататимуть. Вони становитимуть значну загрозу для ухвалення спільних рішень зі стратегічно важливих питань. Крім того, вищі посадові особи ЄС припускають, що Угорщина може заручитися підтримкою Роберта Фіцо, новообраного прем’єра Словаччини, який раніше вже заявив, що його країна не посилатиме Україні військової допомоги.

Попри те, що Угорщина ставатиме все більш ізольованою, поведінка Орбана навряд чи зазнає змін.

Сійярто поїхав до Мінська домовлятися про "мир" для України

Тим часом в Угорщині визнають, що її політика може призвести до ще більшої ізольованості на політичній арені Європи. Однак продовжують свою гнути свою проросійську лінію. Так, глава МЗС країни Петер Сійярто вдруге за рік відвідав білоруську столицю. Цього разу задля участі у конференції "Євразійська безпека: реальність і перспективи у світі, що трансформується". Там він закликав до "негайних мирних переговорів" України та Росії.

Ми виступаємо за якомога швидший мир...Я переконаний, що ця війна не має рішення на полі бою. А рішення побудоване навколо процесу переговорів, воно за переговорним столом,

– заявив угорець.

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