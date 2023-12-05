У Єлисейському палаці досі вважають, що угорського прем'єра Віктора Орбана все ж можна закликати до підтримки вступу України в ЄС.
Дивіться також Є два сценарії: як ЄС може приборкати Орбана в питанні України
Париж шукає компроміс
За словами неназваного джерела, Орбан "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від ЄС.
Це суто тактичний момент. Тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди,
– зазначив співрозмовник видання.
Водночас дипломат з іншої країни ЄС назвав погрози Орбана політичним спектаклем і намагався протистояти враженню, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам Європейського Союзу.
Також високопоставлений дипломат з третьої країни Європейського Союзу сказав, що з Орбаном стає дедалі важче шукати спільну мову.
Офіційний представник ЄС у Брюсселі також сказав, що цього разу Орбан, здається, справді дає зрозуміти, що не відступить від своєї позиції щодо вступу України, навіть якщо отримає більше коштів від ЄС.
В Орбана не захотіли розкрити деталі зустрічі
Водночас речник прем’єр-міністра Угорщини Барталан Хаваші підтвердив, що Орбан цього тижня поїде в Париж для зустрічі з Макроном. Про це він повідомив у коментарі угорському телеканалу ATV.
Так, інформація відповідає дійсності, зустріч запланована на четвер (7 грудня – 24 Канал),
– розповів речник.
На прохання уточнити, що буде на порядку денному зустрічі, Хаваші відповів, що за деталями краще звернутися до офісу президента Французької Республіки.
Віктор Орбан про вступ України до ЄС
- Віктор Орбан пропонував відкласти питання про вступ України до Європейського Союзу. Він переконаний, що "ясно, що згоди серед країн не буде", а також зазначив, що Угорщина буде блокувати рішення.
- Угорський прем'єр назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою". Орбан наголосив, що пропозиція про початок відповідного переговорного процесу не відповідає інтересам багатьох країн, які вже є членами Європейського Союзу.
- Згодом Орбан вкотре закликав зняти з порядку денного саміту ЄС рішення щодо України про початок переговорів про вступ. Прем'єр-міністр навіть написав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю стосовно цього питання. Також Орбан закликає не виносити на порядок денний рішення щодо макрофінансової допомоги України.