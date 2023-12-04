Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує наполягати, щоб на саміті ЄС в середині грудня навіть не обговорювали питання членства України у Євросоюзі. Він назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою".

Дивіться також Є два сценарії: як ЄС може приборкати Орбана в питанні України

Це не відповідає інтересам країн ЄС

Орбан наголосив, що пропозиція про початок відповідного переговорного процесу не відповідає інтересам багатьох країн, які вже є членами Європейського союзу.

Цьому питанню не місце на порядку денному грудневої Європейської ради,

– сказав угорський прем'єр.

Він також сказав, що Єврокомісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Він порадив "взяти її назад" та підготувати належним чином. Мовиться про пропозицію.

Орбан категорично виступив проти початку переговорів про вступ України.

Представниця Єврокомісії Ана Пізонеро заявила, що у ЄК не погоджуються із твердженнями Орбана щодо того, що позиція ЄК щодо України є "необґрунтованою та погано підготовленою".

Ми вважаємо, що Україна здійснила дивовижну роботу. Ми зі свого боку зробили рекомендації щодо початку переговорів, тепер рішення щодо наших пропозицій – за країнами-членами,

– підкреслила вона.

Орбан зробив заяву щодо перемовин про членство України в ЄС