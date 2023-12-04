Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает настаивать на том, чтобы на саммите ЕС в середине декабря даже не обсуждали вопросы членства Украины в Евросоюзе. Он назвал предложение Еврокомиссии по вступлению Украины "необоснованным и плохо подготовленным".

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Это не отвечает интересам стран ЕС

Орбан подчеркнул, что предложение о начале соответствующего переговорного процесса не отвечает интересам многих стран, уже являющихся членами Европейского союза.

Этому вопросу не место в повестке дня декабрьского Европейского совета,

– сказал венгерский премьер.

Он также сказал, что Еврокомиссия должна понять, что ее ответственностью является плохая подготовка встречи. Он посоветовал "взять ее обратно" и подготовить его должным образом. Речь идет о предложении.

Орбан категорически выступил против начала переговоров по вступлению Украины.

Представительница Еврокомиссии Ана Пизонеро заявила, что в ЕК не согласны с утверждениями Орбана относительно того, что позиция ЕК в отношении Украины является "необоснованной и плохо подготовленной".

Мы считаем, что Украина проделала удивительную работу. Мы со своей стороны сделали рекомендации по началу переговоров, теперь решения по нашим предложениям – по странам-членам,

– подчеркнула она.

Орбан сделал заявление о переговорах о членстве Украины в ЕС