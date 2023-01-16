Як Patriot та NASAMS можуть захистити українське небо: військовий експерт озвучив нюанси

Канада планує придбати та передати Україні одну батарею ЗРК NASAMS. Також військові вже почали освоювати американську ЗРК Patriot. Вони суттєво посилять можливості української ППО, але є певні нюанси.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, і Patriot, і NASAMS насамперед розроблялися для збиття аеродинамічних цілей – літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників.

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Є питання щодо збиття балістичних ракет на кшталт російських "Іскандерів". Українська ППО практично не має можливостей збивати такі повітряні цілі. Однак остання версія комплексу Patriot PAC-3 може знищувати балістичні ракети.

Наші комплекси С-300 мають невеликі можливості зі збиття балістичних ракет. Їх не розробляли для таких завдань. Тому принципово важливо, щоб особовий склад якнайшвидше освоїв комплекс Patriot PAC-3,

– наголосив Романенко.

Попри це, міжнародним партнерам потрібно постійно нагадувати, що найкраще знищувати такі ракети – на місці запуску. Тому Україні потрібна далекобійна ППО або, до прикладу, ракети ATACMS на 300 кілометрів.

Щоб боротися проти "Іскандерів", можна знищувати пускові установки. Проти "Калібрів" – топити ворожі кораблі, ракетні катери та підводні човни. Проти Х-101, Х-555 – знищувати стратегічні бомбардувальники, як це було на аеродромі "Енгельс".

ППО – всього лиш "щит", а потрібен також "меч"

Як наголосив Романенко, процес виготовлення західних ЗРК досить повільний. В різних випадках це може тривати місяці та роки. А усіх батарей, які передає Захід, недостатньо, щоб щільно перекрити усю територію України. Тому потрібно задуматися над виробництвом власних ЗРК.

Батареї, які нам передадуть, – це невеличка частина від того, що нам потрібно. Цього недостатньо, щоб прикрити хоча б головні об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти. Для всього іншого треба дуже багато працювати, насамперед нашому військово-промисловому комплексу, щоб мати своє,

– вважає Романенко.

Навіть якби Україна отримала величезну кількість засобів ППО, то це не гарантувало б захист українського неба. Вони зменшують ймовірність ураження, але все одно не дають 100% гарантії збиття. Адже засоби нападу часто перевершують можливості захисту.

Тому Україні важливо не забувати, що ППО – це "щит". А Україні також потрібен "меч" – власні ракетні комплекси як "Сапсан", "Грім 2" тощо. Це, переконує військовий експерт, потрібно також розвивати.

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Чи можуть західні ЗРК збивати ракети типу Х-22, яка влучила у будинок в Дніпрі

Є певні питання як до SAMP-T, які Україна може отримати від Франції та Італії, так і до самих Patriot. Не можна точно гарантувати, що ці комплекси зіб'ють гіперзвукові та балістичні ракети.

За словами Романенка, SAMP-T подають як ЗРК, який може знищувати балістичні ракети. Щодо високої ефективності є питання, адже протиракетні засоби цього комплексу створені на базі ракети "повітря – повітря". Там і швидкість невелика, і сама ракета не така потужна.

У будь-якому випадку ефективність різних західних ЗРК можна буде перевірити безпосередньо у бойових діях. Усі сподіваємося, що вони зможуть ефективно збивати ворожі ракети.

Ніщо не може бути кращим критерієм ефективності ЗРК, як бойові дії. Час усе покаже,

– наголосив Романенко.

Коли системи Patriot вже будуть в Україні