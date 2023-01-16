Как Patriot и NASAMS могут защитить украинское небо: военный эксперт озвучил нюансы

Канада планирует приобрести и передать Украине батарею ЗРК NASAMS. Также военные уже начали осваивать американскую ЗРК Patriot. Они существенно усилят возможности украинского ПВО, но есть определенные нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, и Patriot, и NASAMS в первую очередь разрабатывались для сбивания аэродинамических целей – самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

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Есть вопросы насчет уничтожения баллистических ракет вроде российских "Искандеров". Украинская ПВО практически не имеет возможности сбивать такие воздушные цели. Однако последняя версия комплекса Patriot PAC-3 может уничтожать баллистические ракеты.

Наши комплексы С-300 имеют небольшие возможности для сбивания баллистических ракет. Их не разрабатывали для таких задач. Поэтому важно, чтобы личный состав как можно быстрее освоил комплекс Patriot PAC-3,

– подчеркнул Романенко.

Тем не менее международным партнерам нужно постоянно напоминать, что лучше уничтожать такие ракеты на месте запуска. Поэтому Украине нужно дальнобойное ПВО или, к примеру, ракету ATACMS на 300 километров.

Чтобы бить "Искандеры", можно уничтожать пусковые установки. Против "Калибров" – топить вражеские корабли, ракетные катера и подводные лодки. Против Х-101, Х-555 – уничтожать стратегические бомбардировщики, как это было на аэродроме Энгельс.

ПВО – всего лишь "щит", а нужен также "меч"

Как отметил Романенко, процесс изготовления западных ЗРК достаточно медленный. В разных случаях это может занять месяцы и годы. Всех батарей, которые передает Запад, недостаточно, чтобы плотно перекрыть всю территорию Украины. Поэтому нужно задуматься над производством собственных ЗРК.

Батареи, которые нам передадут, – это небольшая часть того, что нам нужно. Этого недостаточно, чтобы прикрыть хотя бы основные объекты критической инфраструктуры, военные объекты. Для всего остального нужно очень много работать, прежде всего нашему военно-промышленному комплексу, чтобы делать свое,

– считает Романенко.

Даже если бы Украина получила огромное количество средств ПВО, это не гарантировало бы защиту украинского неба. Они уменьшают вероятность поражения, но все равно не дают 100% гарантии ущерба. Ведь средства нападения часто превосходят возможности защиты.

Поэтому Украине важно не забывать, что ПВО – это "щит". А Украине также нужен "меч" – собственные ракетные комплексы как "Сапсан", "Гром 2" и т.д. Это, уверяет военный эксперт, нужно также развивать.

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Могут ли западные ЗРК сбивать ракеты типа Х-22, попавшей в здание в Днепре

Есть определенные вопросы как к SAMP-T, которые Украина может получить от Франции и Италии, и до самих Patriot. Нельзя точно гарантировать, что эти комплексы собьют гиперзвуковые и баллистические ракеты.

По словам Романенко, SAMP-T представляют как ЗРК, который может уничтожать баллистические ракеты. Относительно высокой эффективности есть вопросы, ведь противоракетные средства этого комплекса созданы на базе ракеты "воздух – воздух". Там и скорость небольшая, и сама ракета не такая мощна.

В любом случае эффективность разных западных ЗРК можно будет проверить непосредственно в боевых действиях. Все надеемся, что они смогут эффективно сбивать вражеские ракеты.

Ничто не может быть лучшим критерием эффективности ЗРК как боевые действия. Время все покажет

– подчеркнул Романенко.

Когда системы Patriot уже будут в Украине