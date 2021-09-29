"Працюють найкращі аналітики світу", – уряд ухвалив Стратегію деокупації Криму

Кабінет Міністрів 29 вересня ухвалив документ, який стане дорожньою картою для повернення окупованого Росією Криму. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що у стратегії є детальні кроки з деокупації.

Шмигаль підкреслив, що саміт Кримської платформи, який відбувся 23 серпня, це не разовий захід. Тому уряд схвалив комплексні документи.

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"Залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була на світовому порядку денному", – повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна фіксує злочини країни-агресора й змусить відповісти за це Росію у міжнародних судах.

Кримська платформа: що відомо

Перший саміт ініціативи відбувся у Києві 23 серпня. Участь взяли представники 47 країн та міжнародних організацій. Росія відмовилась долучитись до обговорення.

Кожна країна Європейського Союзу та НАТО матиме представника у міністерстві закордонних справ, який займатиметься питанням Криму.

Також у Києві 23 серпня відкрили офіс Кримської платформи.

Кремль назвав Кримську платформу русофобською.

У Росії навіть внесли мінстра закордонних справ України Дмитра Кулебу до санкційного списку.

Кримська платформа працюватиме для невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму та посилення санкцій проти Росії. Крім того, вона має на меті захищати права кримських татар та боротися з наслідками окупації.