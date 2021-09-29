Зустріч відбудеться у російському Сочі – через 18 місяців після останніх переговорів Путіна та Ердогана, які провели в Москві.
Читайте також Туреччина обстріляла російські вертольоти в Сирії перед візитом Ердогана до Путіна
На перемовинах Путін та Реджеп обговорять
- конфлікти у Сирії та Лівії;
- ситуацію на Південному Кавказі та в Україні;
- розширення експорту російського газу;
- можливе придбання Туреччиною другої партії російського ракетного комплексу С-400, попри невдоволення США.
Очікується, що Ердоган виступить із вимогою дотримання російською стороною угоди про припинення вогню в Сирії, укладеної 2020 року. Крім того, політики говоритимуть про Нагірний Карабах, за який Вірменія та Азербайджан восени 2020 року вели бойові дії.
Реакція Кремля на слова Ердогана про Крим
- Слова президента Туреччини про те, що Крим український, викликали справжню істерику в Кремлі.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вважає, що "такі висловлювання напередодні візиту турецького президента до Росії залишають неприємний слід".
- Також через кілька днів після цієї заяви російський регулятор повідомив про виявлення в турецьких овочах і фруктах небезпечного вірусу.