Зустріч відбудеться у російському Сочі – через 18 місяців після останніх переговорів Путіна та Ердогана, які провели в Москві.

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На перемовинах Путін та Реджеп обговорять

  • конфлікти у Сирії та Лівії;
  • ситуацію на Південному Кавказі та в Україні;
  • розширення експорту російського газу;
  • можливе придбання Туреччиною другої партії російського ракетного комплексу С-400, попри невдоволення США.

Очікується, що Ердоган виступить із вимогою дотримання російською стороною угоди про припинення вогню в Сирії, укладеної 2020 року. Крім того, політики говоритимуть про Нагірний Карабах, за який Вірменія та Азербайджан восени 2020 року вели бойові дії.

Реакція Кремля на слова Ердогана про Крим