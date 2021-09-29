Зустріч відбудеться у російському Сочі – через 18 місяців після останніх переговорів Путіна та Ердогана, які провели в Москві.

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На перемовинах Путін та Реджеп обговорять

конфлікти у Сирії та Лівії;

ситуацію на Південному Кавказі та в Україні;

Нагадаємо, нещодавно турецький лідер вкотре наголосив, що не визнає окупацію Росією Кримського півострова та запевнив у підтримці територіальної цілісності України. У Кремлі заявили, що висловлювання Ердогана щодо Криму не вплинуть на його приїзд до Росії.

розширення експорту російського газу;

можливе придбання Туреччиною другої партії російського ракетного комплексу С-400, попри невдоволення США.

Очікується, що Ердоган виступить із вимогою дотримання російською стороною угоди про припинення вогню в Сирії, укладеної 2020 року. Крім того, політики говоритимуть про Нагірний Карабах, за який Вірменія та Азербайджан восени 2020 року вели бойові дії.

Довідка. Туреччина підтримала наступ Азербайджану. У результаті азербайджанська армія відвоювала частину Нагірного Карабаху та прилеглі райони, які Вірменія контролювала майже 30 років. Москва має договір про оборону з Вірменією, але підтримує тісні відносини з Азербайджаном.



Після перемир'я у Карабасі там створили спільний російсько-турецький військовий центр спостереження для контролю за припиненням вогню.

Реакція Кремля на слова Ердогана про Крим