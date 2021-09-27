Сама Росія теж посилила удари в Сирії. Загострення ситуації в сирійському Ідлібі буде головною темою зустрічі Ердогана і Путіна.

Водночас Попри загрозу нових санкцій: Туреччина хоче купити в Росії ще C-400

Російські вертольоти обстріляли

Росіяни парили над селом Аль-Дердара недалеко від російської бази на півночі від міста Таль-Тамро у провінції Хасака. Турецькі сили нанесли ракетний удар проти цієї авіації.

Втім, влучити не вдалося. На обстріл російські вертольоти швидко зреагували і випустили кулі. Згодом вертольоти обох сторін покинули небезпечний район.



Перед тим Росія провокувала Туреччину на удар. Російська авіація два дні поспіль проводила рейди на турецькі зони впливу на півночі Сирії.

Нагадаємо! Союзником сирійського диктатора Башара Асада у війні з опозицією є Росія. Через Асада Кремль хоче зміцнити вплив на Близькому Сході.

Ситуація в Ідлібі загострюється: коротко