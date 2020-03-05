Туреччина та Росія дійшли згоди щодо війни у Сирії
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Російський президент Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Ердоган у четвер, 5 березня, провели переговори у Москві. Вони обговорили загострення військового конфлікту у сирійській провінції Ідліб.
Попередньо Туреччині та Росії вдалося домовитися щодо загостренння ситуації у Сирії, повідомляє видання Daily Sabah. Наразі деталі домовленостей залишаються невідомими.
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