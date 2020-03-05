Турция и Россия пришли к соглашению относительно войны в Сирии

Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 5 марта, провели переговоры в Москве. Они обсудили обострение военного конфликта в сирийской провинции Идлиб.

Предварительно Турции и России пришли к соглашению относительно обострения ситуации в Сирии, сообщает издание Daily Sabah. На данный момент детали договоренностей остаются неизвестными. Обратите внимание: Конфликт Турции и России в Сирии: главные новости Новость дополняется ...