Сама Россия тоже усилила удары в Сирии. Обострение ситуации в сирийском Идлибе будет главной темой встречи Эрдогана и Путина.

В то же время Несмотря на угрозу новых санкций: Турция хочет купить в России еще C-400

Российские вертолеты обстреляли

Россияне парили над селом Аль-Дердара недалеко от российской базы к северу от города Таль-Тамро в провинции Хасака. Турецкие силы нанесли ракетный удар против этой авиации.

Впрочем, попасть не удалось. На обстрел российские вертолеты быстро среагировали и выпустили пули. Впоследствии вертолеты обеих сторон покинули опасный район.

Перед тем Россия провоцировала Турцию на удар. Российская авиация два дня подряд проводила рейды на турецкие зоны влияния на севере Сирии.

Напомним! Союзником сирийского диктатора Башара Асада в войне с оппозицией является Россия. Через Асада Кремль хочет укрепить влияние на Ближнем Востоке.

Ситуация в Идлибе обостряется: коротко