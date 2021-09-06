Самолеты России следили за периметром и открыли огонь по турецкой тяжелой технике. Видео последствий бомбардировки обнародовали в сети.

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Российские военные самолеты нацелились на маршрут колонны TAF в Ехсими, Идлиб,
– отметил журналист Левент Кемаль.

  • Пока нет информации о погибших или пострадавших в результате атаки.

Война в Сирии: что известно


Война в Сирии / Инфографика 24 канала