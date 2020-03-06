Не могут позволить открытую войну: почему Эрдоган и Путин решили договариваться

Встреча президентов России и Турции по поводу войны в Сирии продолжалась более шести часов. Лишь под вечер 5-го марта были опубликованы его окончательные результаты. Сайт 24 канала собрал все, что стоит знать о договоренности лидеров.

О чем договорились в Кремле

Основных пунктов 10-й встречи двух лидеров немного – всего три.

1) Остановка боевых действий по всей линии столкновения в зоне Идлиба с 00:00 6-го марта (то есть это уже действует).

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2) создание коридора безопасности шесть километров к северу и к югу от трассы М4 (она еще пока контролируется оппозицией, стратегическая М5 – уже правительством). Технически, коридор должны согласовать министры обороны двух государств в течение недели.

3) С 15-го марта должны начаться совместные патрули М4 от населенного пункта Трумба до населенного пункта Айн-эль-Хабр.

Карта с дорогами и границей предлагаемой буферной зоны/ photo: The Iranian

На борту самолета, Эрдоган дал традиционное интервью своему медиа-пулу. По его мнению, остановка огня в Идлибе дает несколько преимуществ турецкой стороне, а именно: более защищенные границы и солдаты; закладывание основы для стабильности и нормализации в районе Идлиба; важный шаг для защиты гражданских (300 человек, включая 100 детей, были убиты в Идлибе с декабря).

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Но Анкара не будет молчаливо наблюдать, если сирийская сторона нарушит договоренности. Фактически уже после того, как перемирие вступило в силу, информационное агентство Anadolu сообщило: армия Турции убила 21 сирийского солдата и уничтожила несколько единиц техники. Таким образом, "месть" Анкары режиму Асада продолжается с помощью авиаударов и атак вооруженных дронов. Официально, турецкая операция называется "Весенний щит".

Турецкая база в Сирии/ photo: Al-Monitor

А еще есть вопрос 12 турецких наблюдательных пунктов. Они были созданы соглашением в Сочи, и часть сейчас находится в окружении сил РФ/Асада. Эрдоган сказал следующее: все они важны, но ситуация будет сохранена, как она есть сейчас. Основным требованием Анкары был выход армии Асада за пределы этих 12-ти опорных пунктов.

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Впрочем, другие источники говорят, что судьба некоторых наблюдательных пунктов будет решена за неделю. И так, Турция может их потерять. Как это произошло с ключевым оппозиционным городом Серакеб, который сейчас контролирует российская военная полиция.

Владимир Путин признал, что Москва не всегда соглашается с решениями Анкары – страны поддерживают разные полюса в конфликте. Но до кризиса в Идлибе – последний провинции Сирии, которая противостоит Асаду – им удавалось координировать свои действия. Документ, разработанный в ходе встречи "придерживается духа договоренностей в Астане".

Президент РФ выразил надежду, что "соглашение станет хорошей основой для остановки боев в Идлибе, что позволит создать зону де-эскалации, остановить страдания и гуманитарный кризис, который растет". И это правда – миллион беженцев уже у границы с Турцией, а в Греции разворачивается настоящая драма, которая напоминает о кризисе мигрантов 2015-2016 гг.

Чего ожидать дальше: придет ли мир в Идлиб

Последствия боевых действий в провинции Идлиб/ photo: Arab News

Если прекращение огня сохранится, то кое-кто из миллионов людей, которые стали внутренне перемещенными лицами, сможет вернуться в свои поселения. Турция, впрочем, продолжает терять жизни военных в Сирии (сейчас уже 60 погибших), ее население все больше обеспокоено тем, что конфликт до сих пор продолжается.

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Надежды, что он скоро завершится, сейчас очень хрупкие. Снижение интенсивности боевых действий может быть, но сирийский режим все равно попытается забрать Идлиб себе, считают те, кто там жил. Они надеются, что регион получит автономию и не будет полностью контролируем Асадом.

Анкаре же важно получить достаточно большую "буферную зону", чтобы остановить дальнейшее продвижение войск Дамаска на север. Но в этой попытке они сами против Асада и России. Хотя еще в феврале Турция сказала России, что та должна "стоять в стороне" событий в Сирии, чтобы турецкая армия "сама разобралась с правительственными силами". В ответ, Москва недвусмысленно дала понять, что поможет Башару Асаду "контролировать всю страну".

Оппозиция считает, что все договоренности в Москве только позволили Эрдогану и Путину "сохранить лицо", а "на земле" ничего не изменится.

"Режим тишины" перестанет существовать после первого же его нарушения, сказал Al-Jazeera Мустафа Седжари из оппозиционных Бригад Мутасим. А что касается возвращения гражданских, спрашивает он. То куда, если там до сих пор стоят силы Асада? Предыдущие подобные идеи показывают, что даже создание гуманитарных коридоров не останавливает Россию от убийства мирных жителей и военных (опыт подтверждается и войной против Украины поддерживаемых РФ боевиков, а особенно – поражениями в Дебальцево и Иловайске ).

Обе стороны не могут позволить себе прямого столкновения, которое переросло бы в открытую войну (но возможность такая до сих пор есть). Россия и Турция потратили годы на выстраивание отношений – хотя далеко не всегда они были добрыми – и сейчас ищут приемлемый для обеих сторон компромисс (но сделать это будет довольно сложно).

Сейчас, основное давление идет почти исключительно на Эрдогана, и Турция будет вынуждена что-то делать. Предыдущая идлибская сделка быстро распалась, и сейчас есть риск, что новую договоренность постигнет такая же судьба. Фактически, в Идлибе сохранится статус-кво.