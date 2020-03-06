Греция против Турции: как ЕС будет решать судьбу мигрантов из Сирии

Конфликт Турции, Сирии и России в сирийской провинции Идлиб заставил местных жителей бежать в Турцию. Анкара открыла границы, но в Европе мигрантов уже никто не ждет. Сайт 24 канала разбирался, грозит ли Старому Свету новый мигрантский кризис.

Что происходит на греческой границе

Фортифицированная граница Греции / photo: Middle East Monitor

Беженцы в основном находятся на небольшой территории у реки Эврос и пограничного пункта Пазаркюле между Турцией и Грецией. Они пытаются пройти границу в Евросоюз – Анкара дала им выйти со своей территории. Фактически это ничейная земля, а свою территорию Греция охраняет жестко, отправив на границу армию, полицию и даже военные машины.

Читайте: Реакция ЕС на поток мигрантов из-за обострения в Сирии

Среди причин: Турция говорит, что не получила в полном объеме обещанные 6 млрд евро (в предыдущий кризис Турция за эти деньги обязалась сдерживать поток мигрантов) и жестокая битва за сирийский Идлиб, последний форпост оппозиции к президенту Асаду. Недавно там погибли 33 солдат турецкой армии, а общее количество потерь – более 50 военных.

Эрдоган обвинил Европу в нежелании помочь ему справляться с 3,6 млн беженцев в Турции и в не предоставлении поддержки его военной операции в Сирии против России и режима Асада. Европа ответила – придерживается соглашения, но открыта к новым переговорам с Турцией.

Сотни тысяч людей уже прошли в ЕС, говорят в Турции, но реальная картина менее пугающая: на ничейной земле находится примерно 20 тысяч человек, которым сейчас уже почти некуда идти. Их не пускают европейские государства, их не желает принимать назад Анкара, которая была бы рада передать заботу о миллионе человек кому-то другому.

По данным IOM (International Organisation for Migration) большинство вынужденных переселенцев – мужчины, но есть и те, кто путешествует семьями с маленькими детьми. Далеко не все из них сирийцы. Есть афганцы, палестинцы, пакистанцы, иранцы даже африканцы. Несмотря на весну, ночи в регионе холодные, поэтому мигранты, живущие на открытом воздухе, страдают от переохлаждения.

Тех, кто все же прошел за ограду, армия и пограничники отправляют обратно, предварительно забирая у них все (Греция это опровергает, но такие упреки звучат не впервые). Против тех, кто пытается прорваться, применяют дубинки, резиновые пули, звуковые гранаты и слезоточивый газ. Правительство говорит, что пресекло 10 тысяч нелегальных попыток пересечь границу, 150 человек были арестованы.

Читайте еще: Конфликт в Сирии: грозит ли Европе новый миграционный кризис

По информации СМИ Греции, турецкие пограничники стреляли слезоточивым газом в сторону Греции. Впрочем, это невозможно точно проверить. Большую роль в попытке "переселения" играет распространение фейковых сообщений на острове Лесбос, что мигрантов якобы ждут на материковой части Греции.



Пограничный катер Греции приближается к лодке мигрантов / photo: Middle East Monitor

В море ситуация не лучше – пограничники на катерах блокируют надувные лодки (а одна стоит 120 евро) мигрантов, пытаются перевернуть их и даже стреляют в воду. На островах Хиос и Лесбос, которые Афины используют как импровизированные центре размещения, происходили протесты против этого.

Почему протестуют греческие острова

Жители говорят, передает "Голос Америки", что они все еще не отошли от предыдущего миграционного кризиса, их экономика разрушена, а бизнес, связанный с туризмом, снизился на 60%. Поэтому они хотят, чтобы 25 тысяч беженцев уехали. Мэр одного из островные городков говорит, что Афины их не слышат и не защищают их интересы. И добавил, что если ничего не изменится, власть Лесбоса возьмет ситуацию в свои руки.

Многие из прошлой волны (а это 100 тысяч человек) до сих пор живет на островах в Эгейском море в условиях, которые постоянно ухудшаются. Один ребенок утонул в море при попытке добраться до земли.

Дипломатическая игра



Глава правительства Греции Кириякос Мицотакис и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / photo: flipboard

Глава правительства Кириякос Мицотакис также объявил об активации статьи 78.3 Договора о функционировании Евросоюза. Рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища остановлено с 1 марта от имени кабинета премьера Мицотакиса на один месяц.

Но это вызвало упрек со стороны УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара по беженцам): "нет никакой правовой основы для приостановления решения об убежище ни в Конвенции ООН о беженцах 1951 года, ни в законе ЕС". Официальный представитель Евросоюза заявил, что не уверен, нарушила ли Греция миграционные законы, но ситуация на границе "очень специфическая".

Статья 78.3 говорит, что когда "государство-член сталкивается с чрезвычайной ситуацией, связанной с наплывом граждан третьих стран ... могут [быть] утверждены временные средства ... Они должны действовать после консультации с Европарламентом".

То есть, фактически, Греция этим получает карт-бланш на борьбу с мигрантами и деньги на это (всего 700 млн евро, половину – уже сейчас). Также состоится экстренное заседание глав МИД ЕС, чтобы понять как предотвратить кризис.

Это важно: Франция готова помочь Греции защитить границы от беженцев из Сирии

Проект документа, который циркулирует, говорит, что "государства-члены будут принимать все необходимые меры для предотвращения незаконного въезда беженцев и мигрантов на европейскую территорию". Афины также, при необходимости, получат медицинское оборудование и палатки. Председатель Еврокомиссии отметила, что "людей нельзя использовать как средства для достижения цели".

Мицотакис подчеркнул, что "Евросоюз не использовал время с последнего миграционного кризиса, чтобы справедливо распределить это бремя". Он довольно прозрачно намекнул на такие страны как Венгрия, которые отказались принимать беженцев: "Мы не можем иметь свободных всадников".

Урсула фон дер Ляен во вторник была в Греции и на границе с Турцией, чтобы оценить ситуацию. В целом, ЕС поддержал Грецию в ее действиях. Также в регион будет отправлен персонал Frontex – пограничников Евросоюза. С другой стороны, Анкара использует беженцев как источник давления на ЕС, чтобы получить поддержку и преференции.

Анкара может и хочет остановить катастрофу в Сирии, но только на своих условиях (режим Асада и Москва прекращают огонь и отходят от зоны наблюдательных пунктов Турции).

Что будет дальше?



Мигранты идут по железнодорожному пути / photo: FOX13 Memphis

Сейчас сложно предсказать, как будет развиваться ситуация. Греция, скорее всего, не откроет свою границу, а ситуация перед ней может ухудшаться, противостояние станет более серьезным. Мигрантов на островах Самос, Хиос и Лесбос может стать больше, хотя и морской путь становится сложнее.

Соглашение с Турцией 2016 года действительно привел к желаемому эффекту сдерживания новых волн мигрантов. Многие из Сирии вообще решил не пробовать, потому что скорее всего их путешествие могло закончиться на тех же островах. А сейчас, как упоминалось выше, большинство людей просто пытались воспользоваться ситуацией.

Прибытие новых беженцев в Греции значительно сократилось. Но Афины не могут вовремя обрабатывать заявления о предоставлении убежища, процедура может затянуться на месяцы и годы. Репатриация их в Турцию, которая была частью сделки, тоже остановилась. Поэтому договоренность может развалиться в ближайшем будущем, если ничего не изменится внутри Европы по распределению квот мигрантов. Так считает Джеральд Кнаус, эксперт по вопросам миграции в комментарии для DW.

Мицотакис обвинил Турцию в полном нарушении соглашения и систематическом поощрении и помощи десяткам тысяч беженцев и мигрантов в незаконном пересечении границы Греции. Как сказал глава правительства этой страны, то, что происходит сейчас – "кричащая попытка Турции использовать отчаянных людей для продвижения своей геополитической повестки дня и отвлечь от ужасной ситуации в Сирии".