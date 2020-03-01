Поток мигрантов из-за обострения в Сирии: в ЕС прокомментировали ситуацию

Европейский союз готов оказать дополнительную поддержку своим членам – Греции и Болгарии – в охране их границ из-за наплыва мигрантов. Новую волну вызвало обострение кризиса в Сирии.

Европейская комиссия и Европейский совет внимательно следят за ситуацией на внешних границах ЕС с Турцией. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей твиттер-странице.

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Она отметила, что главный приоритет на данном этапе – "обеспечить полную поддержку Греции и Болгарии". По словам Урсулы фон дер Ляйен, это можно сделать в том числе благодаря пограничному агентству ЕС Frontex на сухопутной границе.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и я находимся в постоянном контакте с премьер-министром (Греции, Кириакосом – 24 канал) Мицотакисом и премьер-министром (Болгарии, Бойко – 24 канал) Борисовым,

– сообщила она.

Какова ситуация с беженцами в Греции и Болгарии

Полтора миллиона сирийских беженцев уже собрались у границы с Турцией. К слову, Турция имеет общую границу на Западе с двумя странами Европейского Союза – Грецией и Болгарией.

О ситуации. Реджеп Эрдоган заявил, что на территории Турции сейчас проживают более 3,7 миллиона сирийских беженцев. Турецкий лидер уверяет, что его страна банально не выдержит нового нашествия мигрантов.

Греция и Болгария отреагировали на заявление об открытии границы почти мгновенно. Страны объявили о введении симметричных дополнительных мер по охране своей границы.

Тысячи беженцев и дальше пытаются прорваться в Грецию, после того, как Турция открыла свою границу с Евросоюзом. Из-за попытки мигрантов прорваться через границу возникли стычки между ними и правоохранителями.

Афины обвиняют Анкару в использовании беженцев с целью получения денег от ЕС на продолжение войны в Сирии.

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Что нужно знать о российской атаке в Сирии?На Ближнем Востоке почти 10 лет длится сирийский конфликт. К нему причастны Сирия, Турция, США и Россия. Суть конфликта в том, что диктатор Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Однако почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которых поддерживают США.



Серьезное обострение конфликта произошло вечером 27 февраля. Тогда российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. Во время атаки погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.



Президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после нападения созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. В ответ на действия авиации РФ, турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.