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      Потік мігрантів через загострення у Сирії: в ЄС прокоментували ситуацію

      - Читать новость на русском
      D ЄС прокоментували ситуацію із біженцями до Греції та Болгарії / AP

      Європейський союз готовий надати додаткову підтримку своїм членам – Греції і Болгарії – в охороні їх кордонів через наплив мігрантів. Нову хвилю викликало загострення кризи в Сирії.

      Європейська комісія і Європейський рада уважно стежать за ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС з Туреччиною. Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала на своїй твітер-сторінці.

      Дивіться також: Сотні біженців вирушили до турецько-грецького кордону після повідомлень ЗМІ: фото і відео

      Вона зазначила, що головний пріоритет на цьому етапі – "забезпечити повну підтримку Греції і Болгарії". За словами Урсули фон дер Ляєн, це можна зробити у тому числі завдяки прикордонному агентству ЄС Frontex на сухопутному кордоні.

      Голова Європейської ради Шарль Мішель і я перебуваємо в постійному контакті з прем'єр-міністром (Греції, Кіріакосом – 24 канал) Міцотакісом і прем'єр-міністром (Болгарії, Бойко – 24 канал) Борисовим,
      – повідомила вона.

      Яка ситуація із біженцями у Греції та Болгарії

      • Півтора мільйона сирійських біженців уже зібралися біля кордону з Туреччиною. До слова, Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією і Болгарією.

      Про ситуацію. Реджеп Ердоган заявив, що на території Туреччини нині вже проживають понад 3,7 мільйона сирійських біженців. Турецький лідер переконує, що його країна банально не витримає нової навали мігрантів.

      • Греція і Болгарія відреагували на заяву про відкриття кордону майже миттєво. Країни оголосили про запровадження симетричних додаткових заходів з охорони свого кордону.
      • Тисячі біженців і далі намагаються прорватися у Грецію, після того як Туреччина відкрила свій кордон з Євросоюзом. Через спроби мігрантів прорватися через кордон виникли сутички між ними та правоохоронцями
      • Афіни звинувачують Анкару у використанні біженців з метою отримання грошей від ЄС на продовження війни у Сирії.

      Знайте більше: Туреччина і Росія досягли нових домовленостей щодо Сирії

      Що треба знати про російську атаку в Сирії?На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт. До нього причетні Сирія, Туреччина, США та Росія. Суть конфлікту у тому, що диктатор Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Проте майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.

      Серйозне загострення конфлікту сталося надвечір 27 лютого. Тоді російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Болгарія Греція біженці Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії
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