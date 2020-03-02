Франция готова помочь Греции защитить границы от беженцев из Сирии

Помогать Греции и Болгарии сдерживать беженцев из Сирии сможет Франция. Миграционный кризис угрожает Европе из-за того, что Турция больше не препятствует движению через свою территорию в Европу потока людей из Сирии, которые бегут от войны.

О полной солидарности с Грецией и Болгарией написал в твиттере президент Франции Эммануэль Макрона вечером 1 марта.

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К тому же, французы готовы быстро оказать помощь этим странам, чтобы те смогли защитить свои границы.

Полностью солидарны с Грецией и Болгарией. Франция готова внести свой вклад в европейские усилия, чтобы быстро оказать им помощь и защитить границы.

– написал Макрона.

Французский лидер считает, что страны должны действовать совместно, "чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса".

Полная солидарность с Грецией и Болгарией, Франция готова внести свой вклад в европейские усилия, чтобы оказать им быструю помощь и защитить границы. Мы должны действовать сообща, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса. - Эммануэль Макрон (@EmmanuelMacron) 1 марта 2020 г.

Почему Турция открыла границы для беженцев из Сирии

Обострение войны в Сирии началось 27 февраля после атаки сирийско-российской авиации на турецких военных.

В Турции отреагировали очень остро, ведь из-за этой атаки погибли несколько десятков турок.

Поскольку ЕС и европейские партнеры по НАТО не поддержали Турцию в этой ситуации, Эрдоган пригрозил открыть границу в Европу для сирийских беженцев.

Последствия такого шага могут быть масштабными: Турция имеет общую границу с двумя странами ЕС – Грецией и Болгарией.

Турки теперь не препятствуют движению сирийских мигрантов, а их, по словам Эрдогана, только на территории Турции есть более 3,7 миллиона.

Поскольку боевые действия в Сирии обострились, беженцев может стать еще больше, потому Эрдоган убежден: его страна не выдержит нового нашествия.

В Греции тем временем уже усилили охрану границы с Турцией. Греки намерены консультироваться с ЕС и НАТО по ситуации с мигрантами и российской атаке в Идлибе.

Война в Сирии и участие в ней России и Турции: главное

Война на территории Сирии длится с 2011 года. В конфликт вовлечены Сирия, Турция, США и Россия.

Диктатор Сирии Башар Асад стремится контролировать всю страну, но фактически треть территории удерживают различные оппозиционные группировки.

Часть из них поддерживает Турция, часть – США (например, курдов, которых Турция не любит).

Зато режим Асада очень активно поддерживает Россия : и финансово, и оружием, и авиацией. В Сирии много российских военных из так называемых "частных военных компаний" и инструкторов.



Что следует знать о войне в Сирии / Инфографика 24 канала