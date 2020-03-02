01:51
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Франция готова помочь Греции защитить границы от беженцев из Сирии

      - Читати новину українською

      Помогать Греции и Болгарии сдерживать беженцев из Сирии сможет Франция. Миграционный кризис угрожает Европе из-за того, что Турция больше не препятствует движению через свою территорию в Европу потока людей из Сирии, которые бегут от войны.

      О полной солидарности с Грецией и Болгарией написал в твиттере президент Франции Эммануэль Макрона вечером 1 марта. 

      К теме: Главы МИД Евросоюза проведут экстренное заседание по ситуации в Сирии

      К тому же, французы готовы быстро оказать помощь этим странам, чтобы те смогли защитить свои границы.

      Полностью солидарны с Грецией и Болгарией. Франция готова внести свой вклад в европейские усилия, чтобы быстро оказать им помощь и защитить границы. 
      – написал Макрона. 

      Французский лидер считает, что страны должны действовать совместно, "чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса". 

      Почему Турция открыла границы для беженцев из Сирии

      • Обострение войны в Сирии началось 27 февраля после атаки сирийско-российской авиации на турецких военных. 
      • В Турции отреагировали очень остро, ведь из-за этой атаки погибли несколько десятков турок. 
      • Поскольку ЕС и европейские партнеры по НАТО не поддержали Турцию в этой ситуации, Эрдоган пригрозил открыть границу в Европу для сирийских беженцев.
      • Последствия такого шага могут быть масштабными: Турция имеет общую границу с двумя странами ЕС – Грецией и Болгарией.
      • Турки теперь не препятствуют движению сирийских мигрантов, а их, по словам Эрдогана, только на территории Турции есть более 3,7 миллиона.
      • Поскольку боевые действия в Сирии обострились, беженцев может стать еще больше, потому Эрдоган убежден: его страна не выдержит нового нашествия.

      В Греции тем временем уже усилили охрану границы с Турцией. Греки намерены консультироваться с ЕС и НАТО по ситуации с мигрантами и российской атаке в Идлибе.

      Война в Сирии и участие в ней России и Турции: главное

      • Война на территории Сирии длится с 2011 года. В конфликт вовлечены Сирия, Турция, США и Россия.
      • Диктатор Сирии Башар Асад стремится контролировать всю страну, но фактически треть территории удерживают различные оппозиционные группировки.
      • Часть из них поддерживает Турция, часть – США (например, курдов, которых Турция не любит).
      • Зато режим Асада очень активно поддерживает Россия: и финансово, и оружием, и авиацией. В Сирии много российских военных из так называемых "частных военных компаний" и инструкторов. 

      Сирия
      Что следует знать о войне в Сирии / Инфографика 24 канала

      Напомним, 1 марта Турция официально начала военную операцию в Сирии

      Правда – это не стыдно, – Jerry Heil отреагировала на резонансное признание об интимной жизни
      1 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Болгария Греция беженцы Новости Франции Эммануэль Макрон Евросоюз Война в Сирии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      1 марта , 23:53 "Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видео
      Михайло Гема
      1 марта , 22:30 Главные новости 1 марта: Потери на фронте, в Европе выросло количество больных коронавирусом
      Ірина Вихрущ
      1 марта , 22:00 Кремль опозориться в Сирии, кандидаты на кресло премьера и вспышка коронавируса: блоги недели
      Блоги тижня
      1 марта , 20:00 Смешные мемы недели: вечно молодой Тигипко, чудо-маски от коронавируса, Масленица по-российски
      Северин Трач
      1 марта , 19:30 Почему Аваков до сих пор на должности и серьезные изменения в трудовом кодексе – видео недели
      Марія Лелека
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук