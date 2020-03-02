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      Франція готова допомогти Греції захистити кордони від біженців із Сирії

      -
      Еммануель Макрон – президент Франції / Time Magazine

      Допомагати Греції та Болгарії стримувати біженців із Сирії зможе Франція. Міграційна криза загрожує Європі через те, що Туреччина більше не перешкоджає рухатися через свою територію до Європи потоку людей із Сирії, які втікають від війни.

      Про повну солідарність із Грецією та Болгарією написав у твіттері президент Франції Еммануель Макрон увечері 1 березня. 

      До теми: Глави МЗС Євросоюзу проведуть екстрене засідання щодо ситуації в Сирії

      До того ж, французи готові швидко надати допомогу цим країнам, аби ті змогли захистити свої кордони.

      Повністю солідарні з Грецією та Болгарією. Франція готова зробити свій внесок у європейські зусилля, аби швидко надати їм допомогу і захистити кордони. 
      – написав Макрон. 

      Французький лідер вважає, що країни повинні діяти спільно, "щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи". 

      Чому Туреччина відкрила кордони для біженців із Сирії

      • Загострення війни у Сирії почалося 27 лютого після атака сирійсько-російської авіації на турецьких військових. 
      • У Туреччині відреагували дуже гостро, адже через цю атаку загинули кілька десятків турків. 
      • Оскільки ЄС та європейські партнери по НАТО не підтримали Туреччину в цій ситуації, Ердоган пригрозив відкрити кордон до Європи для сирійських біженців.
      • Наслідки такого кроку можуть бути масштабними: Туреччина має спільний кордон з двома країнами ЄС – Грецією й Болгарією.
      • Турки тепер не перешкоджають руху сирійських мігрантів, а їх, за словами Ердогана, тільки на території Туреччини є понад 3,7 мільйона.
      • Оскільки бойові дії в Сирії загострилися, біженців може стати ще більше, тому Ердоган переконаний: його країна не витримає нової навали.

      У Греції тим часом вже посилили охорону кордону з Туреччиною. Греки мають намір консультуватися з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами та російської атаки в Ідлібі.

      Війна у Сирії та участь у ній Росії й Туреччини: головне

      • Війна на території Сирії триває з 2011 року. До конфлікту залучені Сирія, Туреччина, США та Росія.
      • Диктатор Сирії Башар Асад прагне контролювати всю країну, але фактично третину території утримують різні опозиційні угруповання.
      • Частину з них підтримує Туреччина, частину – США (наприклад, курдів, яких Туреччина недолюблює).
      • Натомість режим Асада дуже активно підтримує Росія: і фінансово, і зброєю, і авіацією. У Сирії багато російських військових з так званих "приватних військових компаній" та інструкторів. 

      Сирія
      Що слід знати про війну в Сирії / Інфографіка 24 каналу

      Нагадаємо, 1 березня Туреччина офіційно розпочала військову операцію у Сирії

      Зброя від Коломойського: навіщо олігарх почав новий бізнес?
      1 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Болгарія Греція біженці Новини Франції Еммануель Макрон Євросоюз Війна у Сирії
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