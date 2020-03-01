Глави МЗС Євросоюзу проведуть екстрене засідання щодо ситуації в Сирії
Рада Європейського союзу на рівні глав МЗС найближчим часом проведе екстрене засідання щодо ситуації в Сирії. Запит на позапланову зустріч подала Греція.
У відповідь на звернення влади Греції верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зробив заяву про екстрене зібрання.
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Найближчого тижня я скликаю екстрене засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, щоб обговорити ситуацію щодо Ідлібу,
– заявив Боррель.
Він також висловив заклик до негайної деескалації та конфлікту, засудив загибель людей і запропонував підтримку ЄС для зменшення наслідків кризи.
Водночас Боррель наголосив на важливості розв’язання міграційного питання.
Що відомо про відкриття кордонів
- Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією і Болгарією.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна таки відкрила для біженців кордон з Євросоюзом. Це сталося після сирійської атаки на турецькі війська в Ідлібі, яка відбулася у четвер, 27 лютого.
- За його словами, на території Туреччини нині вже проживають понад 3,7 мільйона сирійських біженців. Турецький лідер переконує, що його країна банально не витримає нової навали мігрантів.
- Греція відреагувала на повідомлення у ЗМІ майже миттєво: там заявили, що посилюють охорону кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.
- 1 березня Туреччина заявила, що пропустила до ЄС понад 76 тисяч біженців, Греція заперечує таку статистику.
Російська атака в Сирії: головне
- На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт. До нього причетні Сирія, Туреччина, США та Росія. Суть конфлікту у тому, що диктатор Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Проте майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.
- Серйозне загострення конфлікту сталося надвечір 27 лютого. Тоді російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Після нападу Туреччина терміново скликала екстрене засідання НАТО та Ради безпеки ООН, а ЗМІ та експерти почали говорити про можливість початку повномасштабної світової війни.
- Захід засудив дії Асада та Росії. Зокрема, на боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина й Україна.
- 1 березня армія Асада збила турецький безпілотник та два винищувачі Су-24 над сирійським містом Серакіб.
Що треба розуміти про ситуацію в Сирії / Інфографіка 24 каналу
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