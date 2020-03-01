Глави МЗС Євросоюзу проведуть екстрене засідання щодо ситуації в Сирії

Рада Європейського союзу на рівні глав МЗС найближчим часом проведе екстрене засідання щодо ситуації в Сирії. Запит на позапланову зустріч подала Греція.

У відповідь на звернення влади Греції верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зробив заяву про екстрене зібрання.

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Найближчого тижня я скликаю екстрене засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, щоб обговорити ситуацію щодо Ідлібу,

– заявив Боррель.

Він також висловив заклик до негайної деескалації та конфлікту, засудив загибель людей і запропонував підтримку ЄС для зменшення наслідків кризи.

Водночас Боррель наголосив на важливості розв’язання міграційного питання.

Що відомо про відкриття кордонів

Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією і Болгарією.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна таки відкрила для біженців кордон з Євросоюзом. Це сталося після сирійської атаки на турецькі війська в Ідлібі, яка відбулася у четвер, 27 лютого.

За його словами, на території Туреччини нині вже проживають понад 3,7 мільйона сирійських біженців. Турецький лідер переконує, що його країна банально не витримає нової навали мігрантів.

Греція відреагувала на повідомлення у ЗМІ майже миттєво: там заявили, що посилюють охорону кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.

1 березня Туреччина заявила, що пропустила до ЄС понад 76 тисяч біженців, Греція заперечує таку статистику.

Російська атака в Сирії: головне

На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт. До нього причетні Сирія, Туреччина, США та Росія. Суть конфлікту у тому, що диктатор Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Проте майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.

Серйозне загострення конфлікту сталося надвечір 27 лютого. Тоді російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

Після нападу Туреччина терміново скликала екстрене засідання НАТО та Ради безпеки ООН, а ЗМІ та експерти почали говорити про можливість початку повномасштабної світової війни.

Захід засудив дії Асада та Росії. Зокрема, на боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина й Україна.

1 березня армія Асада збила турецький безпілотник та два винищувачі Су-24 над сирійським містом Серакіб.



Що треба розуміти про ситуацію в Сирії / Інфографіка 24 каналу