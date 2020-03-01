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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Глави МЗС Євросоюзу проведуть екстрене засідання щодо ситуації в Сирії

      - Читать новость на русском
      Глави МЗС Євросоюзу проведуть екстрене засідання / tsn.ua

      Рада Європейського союзу на рівні глав МЗС найближчим часом проведе екстрене засідання щодо ситуації в Сирії. Запит на позапланову зустріч подала Греція.

      У відповідь на звернення влади Греції верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зробив заяву про екстрене зібрання.

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      Найближчого тижня я скликаю екстрене засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, щоб обговорити ситуацію щодо Ідлібу,
      – заявив Боррель.

      Він також висловив заклик до негайної деескалації та конфлікту, засудив загибель людей і запропонував підтримку ЄС для зменшення наслідків кризи.

      Водночас Боррель наголосив на важливості розв’язання міграційного питання.

      Що відомо про відкриття кордонів

      • Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією і Болгарією.
      • Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна таки відкрила для біженців кордон з Євросоюзом. Це сталося після сирійської атаки на турецькі війська в Ідлібі, яка відбулася у четвер, 27 лютого.
      • За його словами, на території Туреччини нині вже проживають понад 3,7 мільйона сирійських біженців. Турецький лідер переконує, що його країна банально не витримає нової навали мігрантів.
      • Греція відреагувала на повідомлення у ЗМІ майже миттєво: там заявили, що посилюють охорону кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.
      • 1 березня Туреччина заявила, що пропустила до ЄС понад 76 тисяч біженців, Греція заперечує таку статистику.

      Російська атака в Сирії: головне

      • На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт. До нього причетні Сирія, Туреччина, США та Росія. Суть конфлікту у тому, що диктатор Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Проте майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.
      • Серйозне загострення конфлікту сталося надвечір 27 лютого. Тоді російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
      • Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Після нападу Туреччина терміново скликала екстрене засідання НАТО та Ради безпеки ООН, а ЗМІ та експерти почали говорити про можливість початку повномасштабної світової війни.
      • Захід засудив дії Асада та Росії. Зокрема, на боці Туреччини виступили США, НАТО, Німеччина й Україна.
      • 1 березня армія Асада збила турецький безпілотник та два винищувачі Су-24 над сирійським містом Серакіб.

      сирія туреччина росія основне
      Що треба розуміти про ситуацію в Сирії / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини Туреччини Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії Греція Євросоюз
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