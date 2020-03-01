Главы МИД Евросоюза проведут экстренное заседание относительно ситуации в Сирии

Совет Европейского союза на уровне глав МИД в ближайшее время проведет экстренное заседание относительно ситуации в Сирии. Запрос на внеплановую встречу подала Греция.

В ответ на обращение властей Греции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель сделал заявление об экстренном собрании.

Читайте также: Война в Сирии: армия Асада сбила турецкий беспилотник – видео

В ближайшую неделю я собираю экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить ситуацию относительно Идлиба,

– заявил Боррель.

Он также выразил призыв к немедленной деэскалации конфликта, осудил гибель людей и предложил поддержку ЕС для уменьшения последствий кризиса.

В то же время Боррель подчеркнул важность решения миграционного вопроса.

Что известно об открытии границ

У Турции общая граница на Западе с двумя странами Европейского Союза – Грецией и Болгарией.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна все таки открыла для беженцев границу с Евросоюзом. Это произошло после сирийской атаки на турецкие войска в Идлибе, которая состоялась в четверг, 27 февраля.

По его словам, на территории Турции сейчас уже проживают более 3,7 миллиона сирийских беженцев. Турецкий лидер утверждает, что его страна банально не выдержит нового нашествия мигрантов.

Греция отреагировала на сообщения в СМИ почти мгновенно: там заявили, что усиливают охрану границы с Турцией. Кроме того, греки намерены вести коммуникацию с ЕС и НАТО относительно ситуации с мигрантами, а также российской атаки в Идлибе.

1 марта Турция заявила, что пропустила в ЕС больше 76 тысяч беженцев, Греция отрицает такую ​​статистику.

Российская атака в Сирии: главное

На Ближнем Востоке почти 10 лет продолжается сирийский конфликт. К нему причастны Сирия, Турция, США и Россия. Суть конфликта в том, что диктатор Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Однако почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которых поддерживают США.



Серьезное обострение конфликта произошло вечером 27 февраля. Тогда российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. Во время атаки погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.



Президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после нападения созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. В ответ на действия авиации РФ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.



После нападения Турция срочно созвала экстренное заседание НАТО и Совета безопасности ООН, а СМИ и эксперты начали говорить о возможности начала полномасштабной мировой войны.



Запад осудил действия Асада и России. В частности, на стороне Турции выступили США, НАТО, Германия и Украина.



1 марта армия Асада сбила турецкий беспилотник и два истребителя Су-24 над сирийским городом Серакиб.



Что надо понимать о ситуации в Сирии / Инфографика 24 канала