Открытая граница: сколько мигрантов Турция уже пропустила в страны ЕС

Беженцы массово пересекают турецкую границу в направлении стран Евросоюза. Начиная с 28 февраля – дня открытия границы с ЕС – турецкие пограничники пропустили более 76 тысяч мигрантов.

О том, сколько мигрантов пропустила турецкая сторона, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет Daily Sabah.

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Более 76 тысяч мигрантов с пятницы (28 февраля – 24 канал) покинули турецкие границы через Эдирне в Европу,

– говорится в сообщении.

Однако в Греции и Болгарии такую ​​информацию пока не подтверждают.

Обратите внимание! По состоянию на утро 29 февраля в Европу отправились 18 тысяч беженцев.

Что известно о решении Эрдогана открыть границы для беженцев

У Турции общая граница на Западе с двумя странами Европейского Союза – Грецией и Болгарией.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна все таки открыла для беженцев границу с Евросоюзом. Это произошло после сирийской атаки на турецкие войска в Идлибе, которая состоялась в четверг, 27 февраля.

По его словам, на территории Турции сейчас уже проживают более 3,7 миллиона сирийских беженцев. Турецкий лидер утверждает, что его страна банально не выдержит нового нашествия мигрантов.

Как на открытие границы отреагировали в Греции

Греция отреагировала на сообщения в СМИ почти мгновенно: там заявили, что усиливают охрану границы с Турцией. Кроме того, греки намерены вести коммуникацию с ЕС и НАТО относительно ситуации с мигрантами, а также российской атаки в Идлибе.

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