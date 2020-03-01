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      Открытая граница: сколько мигрантов Турция уже пропустила в страны ЕС

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      Турция уже пропустила в страны ЕС 76 тысяч беженцев / dw.com

      Беженцы массово пересекают турецкую границу в направлении стран Евросоюза. Начиная с 28 февраля – дня открытия границы с ЕС – турецкие пограничники пропустили более 76 тысяч мигрантов.

      О том, сколько мигрантов пропустила турецкая сторона, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет Daily Sabah.

      Читайте также: Тысячи сирийских мигрантов пытаются прорваться из Турции в Грецию: видео

      Более 76 тысяч мигрантов с пятницы (28 февраля – 24 канал) покинули турецкие границы через Эдирне в Европу,
      – говорится в сообщении.

      Однако в Греции и Болгарии такую ​​информацию пока не подтверждают.

      Обратите внимание! По состоянию на утро 29 февраля в Европу отправились 18 тысяч беженцев.

      Что известно о решении Эрдогана открыть границы для беженцев

      • У Турции общая граница на Западе с двумя странами Европейского Союза – Грецией и Болгарией.
      • Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна все таки открыла для беженцев границу с Евросоюзом. Это произошло после сирийской атаки на турецкие войска в Идлибе, которая состоялась в четверг, 27 февраля.
      • По его словам, на территории Турции сейчас уже проживают более 3,7 миллиона сирийских беженцев. Турецкий лидер утверждает, что его страна банально не выдержит нового нашествия мигрантов.

      Как на открытие границы отреагировали в Греции

      Греция отреагировала на сообщения в СМИ почти мгновенно: там заявили, что усиливают охрану границы с Турцией. Кроме того, греки намерены вести коммуникацию с ЕС и НАТО относительно ситуации с мигрантами, а также российской атаки в Идлибе.

      Путь из азиатской в ​​европейскую Турцию, который преодолели беженцы: смотрите карту

      Российская атака в Сирии: главное

      • На Ближнем Востоке почти 10 лет продолжается сирийский конфликт. К нему причастны Сирия, Турция, США и Россия. Суть конфликта в том, что диктатор Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Однако почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которых поддерживают США.
      • Серьезное обострение конфликта произошло вечером 27 февраля. Тогда российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. Во время атаки погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.
      • Президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после нападения созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. В ответ на действия авиации РФ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Новости Турции Новости политики Болгария Греция Евросоюз беженцы Реджеп Эрдоган
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