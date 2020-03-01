Відкритий кордон: скільки мігрантів Туреччина вже пропустила до країн ЄС
Біженці масово перетинають турецький кордон у напрямку країн Євросоюзу. Починаючи з 28 лютого – дня відкриття кордону з ЄС – турецькі прикордонники пропустили понад 76 тисяч мігрантів.
Про те, скільки мігрантів пропустила турецька сторона, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, пише Daily Sabah.
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Понад 76 тисяч мігрантів з п'ятниці (28 лютого – 24 канал) покинули турецькі кордони через Едірне до Європи,
– йдеться в повідомленні.
Однак у Греції й Болгарії таку інформацію наразі не підтверджують.
Зверніть увагу! Станом на ранок 29 лютого в Європу вирушили 18 тисяч біженців.
Що відомо про рішення Ердогана відкрити кордони для біженців
- Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією і Болгарією.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна таки відкрила для біженців кордон з Євросоюзом. Це сталося після сирійської атаки на турецькі війська в Ідлібі, яка відбулася у четвер, 27 лютого.
- За його словами, на території Туреччини нині вже проживають понад 3,7 мільйона сирійських біженців. Турецький лідер переконує, що його країна банально не витримає нової навали мігрантів.
Як на відкриття кордону відреагували в Греції
Греція відреагувала на повідомлення у ЗМІ майже миттєво: там заявили, що посилюють охорону кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.
Шлях з азійської до європейської Туреччини, який здолали біженці: дивіться карту
Російська атака в Сирії: головне
- На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт. До нього причетні Сирія, Туреччина, США та Росія. Суть конфлікту у тому, що диктатор Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Проте майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.
- Серйозне загострення конфлікту сталося надвечір 27 лютого. Тоді російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.