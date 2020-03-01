Відкритий кордон: скільки мігрантів Туреччина вже пропустила до країн ЄС

Біженці масово перетинають турецький кордон у напрямку країн Євросоюзу. Починаючи з 28 лютого – дня відкриття кордону з ЄС – турецькі прикордонники пропустили понад 76 тисяч мігрантів.

Про те, скільки мігрантів пропустила турецька сторона, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, пише Daily Sabah.

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Понад 76 тисяч мігрантів з п'ятниці (28 лютого – 24 канал) покинули турецькі кордони через Едірне до Європи,

– йдеться в повідомленні.

Однак у Греції й Болгарії таку інформацію наразі не підтверджують.

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Що відомо про рішення Ердогана відкрити кордони для біженців

Туреччина має спільний кордон на Заході з двома країнами Європейського Союзу – Грецією і Болгарією.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна таки відкрила для біженців кордон з Євросоюзом. Це сталося після сирійської атаки на турецькі війська в Ідлібі, яка відбулася у четвер, 27 лютого.

За його словами, на території Туреччини нині вже проживають понад 3,7 мільйона сирійських біженців. Турецький лідер переконує, що його країна банально не витримає нової навали мігрантів.

Як на відкриття кордону відреагували в Греції

Греція відреагувала на повідомлення у ЗМІ майже миттєво: там заявили, що посилюють охорону кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.

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