Греція проти Туреччини: як ЄС буде вирішувати долю мігрантів з Сирії

Конфлікт Туреччини, Сирії та Росії у сирійській провінції Ідліб змусив місцевих жителів втікати до Туреччини. Анкара відкрила кордони, але у Європі мігрантів вже ніхто не чекає. Сайт 24 каналу розбирався, чи загрожує Старому Світу нова мігрантська криза.

Що відбувається на грецькому кордоні

Фортифікований кордон Греції/ photo: Middle East Monitor

Біженці в основному перебувають на невеликій території біля річки Еврос та прикордонного пункту Пазаркюле між Туреччиною та Грецією. Вони намагаються пройти кордон до Євросоюзу – Анкара дала їм вийти зі своєї території. Фактично це нічийна земля, а свою територію Греція охороняє жорстко, відправивши на кордон армію, поліцію та навіть військові машини.

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Серед причин: Туреччина каже, що не отримала у повному обсязі обіцяні 6 млрд євро (у попередню кризу Туреччина за ці гроші зобов’язалася стримувати потік мігрантів) і жорстока битва за сирійський Ідліб, останній форпост опозиції до президента Асада. Нещодавно там загинули 33 солдати турецької армії, а загальна кількість втрат – понад 50 військових.

Ердоган звинуватив Європу у небажанні допомогти йому справлятися з 3,6 млн біженців в Туреччині та у не наданні підтримки його військовій операції в Сирії проти Росії та режиму Асада. Європа відповіла – дотримується угоди, але відкрита до нових перемовин з Туреччиною.

Сотні тисяч людей вже пройшли до ЄС, кажуть в Туреччині, але реальна картина менш лякаюча: на нічийній землі перебуває приблизно 20 тисяч осіб, яким зараз вже майже немає куди йти. Їх не пускають європейські держави, їх не бажає приймати назад Анкара, яка була б рада передати турботу про мільйон людей комусь іншому.

За даними IOM (International Organisation for Migration) більшість вимушених переселенців – чоловіки, але є також ті, хто подорожує родинами з маленькими дітьми. Далеко не усі з них сирийці. Є афганці, палестинці, пакистанці, іранці навіть африканці. Незважаючи на весну, ночі у регіоні холодні, тож мігранти, які живуть на відкритому повітрі, страждають від переохолодження.

Тих, хто все ж пройшов за огорожу, армія та прикордонники відправляють назад, попередньо забираючи у них все (Греція це спростовує, але такі закиди звучать не вперше). Проти тих, хто пробує прорватися, застосовують кийки, гумові кулі, звукові гранати та сльозогінний газ. Уряд каже, що завадив 10 тисячам нелегальних спроб перетнути кордон, 150 людей були арештовані.

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За інформацією ЗМІ Греції, турецькі прикордонники стріляли сльозогінним газом у сторону Греції. Втім, це неможливо точно перевірити. Велику роль у спробі "переселення" грає розповсюдження фейкових повідомлень на острові Лесбос, що нібито мігрантів чекають на материковій частині Греції.

Прикордонний катер Греції наближається до човна мігрантів/ photo: Middle East Monitor

У морі ситуація не краща – прикордонники на катерах блокують надувні човни (а один коштує 120 євро) мігрантів, намагаються перекинути їх і навіть стріляють у воду. На островах Хіос та Лесбос, які Афіни використовують як імпровізовані центрі розміщення, відбувалися протести проти цього.

Чому протестують грецькі острови Мешканці кажуть, передає "Голос Америки", що вони все ще не відійшли від попередньої міграційної кризи, їхня економіка зруйнована, а бізнес, пов’язаний з туризмом, знизився на 60%. Тому вони хочуть, щоб 25 000 біженців поїхали. Мер одного з островних містечок каже, що Афіни їх не чують і не захищають їх інтереси. І додав, якщо нічого не зміниться, влада Лесбосу візьме ситуацію у свої руки.

Багато хто з минулої хвилі ( а це 100 тисяч людей) досі живе на островах у Егейському морі в умовах, які постійно погіршуються. Одна дитина потонула у морі під час спроби добратися до землі.

Дипломатична гра

Голова уряду Греції Кіріякос Міцотакіс та Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн/ photo: flipboard

Голова уряду Кіріякос Міцотакіс також оголосив про активацію статті 78.3 Договору про функціонування Євросоюзу. Розгляд усіх заяв про надання притулку зупинено з 1 березня від імені кабінету прем’єра Міцотакіса на один місяць.

Але це викликало докір з боку УВКБ ООН (Управління Верховного комісара по біженцям): "немає жодної правової підстави для призупинення рішення про притулок ні в Конвенції ООН про біженців 1951 року, ні в законі ЄС". Офіційний представник Євросоюзу заявив, що не впевнений, чи порушила Греція міграційні закони, але ситуація на кордоні "дуже специфічна".

Стаття 78.3 каже, що коли "Держава-член стикається з надзвичайною ситуацією, пов’язаною з напливом громадян третіх країн… можуть [бути] затверджені тимчасові засоби… Вони мають діяти після консультації з Європарламентом".

Тобто, фактично, Греція цим отримує карт-бланш на боротьбу з мігрантами і гроші на це (загалом 700 млн євро, половина – вже зараз). Також, відбудеться термінове засідання голів МЗС ЄС, щоб зрозуміти як відвернути кризу.

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Проект документа, який циркулює, каже, що "держави-члени вживатимуть усіх необхідних заходів для запобігання незаконному в'їзду біженців та мігрантів на європейську територію". Афіни також, за потреби, отримають медичне обладнання і намети. Голова Єврокомісії зазначила, що "людей не можна використовувати як засоби для досягнення мети".

Міцотакіс наголосив, що "Євросоюз не використав час з останньої міграційної кризи, щоб справедливо розподілити цей тягар". Він доволі прозоро натякнув на такі країни як Угорщина, які відмовилися приймати біженців: "ми не можемо мати вільних вершників".

Урсула фон дер Ляєн у вівторок була в Греції та на кордоні з Туреччиною, щоб оцінити ситуацію. Загалом, ЄС підтримав Грецію у її діях. Також у регіон буде відправлений персонал Frontex – прикордонників Євросоюзу. З іншого боку, Анкара використовує біженців як джерело тиску на ЄС, щоб здобути підтримку та преференції.

Анкара може й хоче зупинити катастрофу в Сирії, але тільки на своїх умовах (режим Асада та Москва зупиняють вогонь та відходять від зони спостережних пунктів Туреччини).

Що буде далі?

Мігранти йдуть по залізничній колії/ photo: FOX13 Memphis

Наразі складно передбачити, як буде розвиватися ситуація. Греція, скоріш за все, не відкриє свій кордон, а ситуація перед ним може погіршуватись, протистояння стане більш серйозним. Мігрантів на островах Самос, Хіос та Лесбос може стати більше, хоча й морський шлях стає складнішим.

Угода з Туреччиною 2016 року дійсно призвела до бажаного ефекту стримування нових хвиль мігрантів. Багато хто з Сирії взагалі вирішив не пробувати, бо скоріш за все їх подорож могла закінчитися на тих самих островах. А зараз, як згадувалося вище, більшість людей просто намагалися скористатися ситуацією.

Прибуття нових біженців до Греції значно скоротилося. Але Афіни не можуть вчасно обробляти заяви щодо надання притулку, процедура може затягнутися на місяці та роки. Репатріація їх до Туреччини, яка була частиною угоди, теж зупинилася. Тому домовленість може розвалитися у найближчому майбутньому, якщо нічого не зміниться всередині Європи щодо розподілу квот мігрантів. Так вважає Джеральд Кнаус, експерт з питань міграції у коментарі для DW.

Міцотакіс звинуватив Туреччину у повному порушенні угоди та систематичному заохоченні та допомозі десяткам тисяч біженців та мігрантів у незаконному перетині кордону Греції. Як сказав голова уряду цієї країни, те, що відбувається зараз – "кричуща спроба Туреччини використати відчайдушних людей для просування свого геополітичного порядку денного та відволікти від жахливої ситуації у Сирії".