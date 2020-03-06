Не можуть дозволити відкриту війну: чому Ердоган та Путін вирішили домовлятися

Зустріч президентів Росії і Туреччини з приводу війни у Сирії тривала більше шести годин. Лише під вечір 5-го березня були опубліковані її остаточні результати. Сайт 24 каналу зібрав все, що варто знати про домовленості лідерів.

Про що домовились в Кремлі

Основних пунктів 10ї зустрічі двох лідерів небагато – лише три.

1) Зупинка бойових дій по всій лінії зіткнення у зоні Ідлібу з 00:00 6-го березня (тобто це вже діє).

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2) Створення безпекового коридору шість кілометрів на північ та на південь від траси М4 (вона ще поки контролюється опозицією, стратегічна М5 – вже урядом). Технічно, коридор мають погодити міністри оборони двох держав протягом тижня.

3) З 15-го березня мають початись спільні патрулі М4 від населеного пункту Трумба до населеного пункту Айн-ель-Хабр.

Карта з дорогами та кордоном пропонованої буферної зони/ photo: The Iranian

На борту літака, Ердоган дав традиційне інтерв’ю своєму медіа-пулу. На його думку, зупинка вогню в Ідлібі дає кілька переваг саме турецькій стороні, а саме: більш захищені кордони та солдати; закладення основи для стабільності та нормалізації в районі Ідлібу; важливий крок для захисту цивільних (300 людей, включаючи 100 дітей, були вбиті в ідлібі з грудня).

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Але Анкара не буде мовчазно спостерігати, якщо сирійська сторона порушить домовленості. Фактично вже після того, як перемир’я вступило у силу, інформаційне агентство Anadolu повідомило: армія Туреччини вбила 21 сирійського солдата та знищила кілька одиниць техніки. Таким чином, "помста" Анкари режиму Асада продовжується за допомогою авіаударів та атак озброєних дронів. Офіційно, турецька операція має назву "Весняний щит".

Турецька база у Сирії/ photo: Al-Monitor

А ще є питання 12 турецьких спостережних пунктів. Вони були створені угодою в Сочі і частина зараз знаходиться в оточенні сил РФ/Асада. Ердоган сказав наступне: всі вони важливі, але ситуація буде збережена, як вона є зараз. Основною вимогою Анкари був вихід армії Асаду за межі цих 12-ти опорних пунктів.

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Втім, інші джерела кажуть, що доля деяких спостережних пунктів буде вирішена за тиждень. І так, Туреччина може їх втратити. Як це сталося із ключовим опозиційним містом Серакеб, яке наразі контролює російська військова поліція.

Володимир Путін визнав, що Москва не завжди погоджується з рішеннями Анкари – країни підтримують різні полюси в конфлікті. Але до кризи в Ідлібі – останній провінції Сирії, яка ще протистоїть Асаду – ]м вдавалося координувати свої дії. Документ, розроблений у ході зустрічі, "дотримується духу домовленостей у Астані".

Президент РФ висловив надію, що "угода стане гарною основою для зупинки боїв в Ідлібі, що дозволить створити зону де-ескалації, зупинити страждання і гуманітарну кризу, що зростає". І це правда – мільйон біженців вже у кордону з Туреччиною, а біля Греції розгортається справжня драма, яка нагадує про кризу мігрантів 2015-2016 рр.

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Наслідки бойових дій в провінції Ідліб/ photo: Arab News

Якщо припинення вогню збережеться, то дехто з мільйонів людей, які стали внутрішньо переміщеними особами, зможе повернутися у свої поселення. Туреччина, втім, продовжує втрачати життя військових у Сирії (наразі вже 60 загиблих), її населення все більше занепокоєне тим, що конфлікт досі продовжується.

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Надії, що він скоро завершиться наразі дуже крихкі. Зниження інтенсивності бойових дій може бути, але сирійський режим все одно спробує забрати Ідліб собі, вважають ті, хто там жив. Вони сподіваються, що регіон отримає автономію і не буде повністю контрольований Асадом.

Анкарі ж важливо отримати достатньо велику "буферну зону", щоб зупинити подальше просування військ Дамаску на північ. Але у цій спробі вони самі проти Асада та Росії. Хоча ще в лютому Туреччина сказала Росії, що там має "стояти осторонь" подій у Сирії, щоб турецька армія "сама розібралася з урядовими силами". У відповідь, Москва недвозначно дала зрозуміти, що допоможе Башару Асаду "контролювати всю країну".

Опозиція вважає, що всі домовленості в Москві лише дозволили Ердогану та Путіну "зберегти обличчя", а "на землі" нічого не зміниться.

"Режим тиші" перестане існувати після першого ж його порушення, сказав Al-Jazeera Мустафа Седжарі з опозиційних Бригад Мутасім. А щодо повернення цивільних, питає він. То куди, якщо там досі стоять сили Асада? Попередні подібні ідеї показують, що навіть створення гуманітарних коридорів не зупиняє Росію від вбивства мирних жителів і військових (досвід підтверджується і війною України проти підтримуваних РФ бойовиків,а надто – поразками в Дебальцево та Іловайську ).

Обидві сторони не можуть дозволити собі прямого зіткнення, яке переросло би у відкриту війну (але можливість така досі є). Росія і Туреччина витратили роки на будування відносин – хоча далеко не завжди вони були добрими – і зараз шукають прийнятний для обох сторін компроміс (але зробити це буде доволі складно).

Наразі, основний тиск йде майже виключно на Ердогана і Туреччина буде змушена щось робити. Попередня ідлібська угода швидко розпалася і наразі є ризик, що нову домовленість спіткає така сама доля. Фактично, в Ідлібі збережеться статус-кво.