Літаки Росії стежили за периметром і відкрили вогонь по турецькій важкій техніці. Відео наслідків бомбардування оприлюднили у мережі.

Читайте також Курди в Сирії закидали камінням російських військових: відео розлюченого натовпу

Російські військові літаки націлилися на маршрут колони TAF в Ехсімі, Ідліб,
– зазначив журналіст Левент Кемаль.

  • Наразі немає інформації про загиблих чи постраждали внаслідок атаки.

Війна у Сирії: що відомо

Війна у Сирії / Інфографіка 24 каналу