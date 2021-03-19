Турция заявила о ракетных обстрелах своей территории со стороны Сирии
Турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии. Об этом 18 марта заявило министерство обороны Турции.
Источник:Anadolu
Ракеты прилетели из части Сирии, на которой находятся российские военные. Поэтому об инциденте проинформировали Россию.
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Ракетная атака из Сирии на Турцию: что известно
- Министерство обороны Турции 18 марта заявило о ракетном обстреле турецкой территории – провинции Килис – с территории Сирии.
- Пострадавших вроде бы нет, потому что снаряды упали на пустынную местность. Но турецкие военные открыли ответный огонь.
"России сообщили о необходимости прекращения огня. Наши войска в регионе также предупреждены", – сказали в ведомстве. И заверили, что в Анкаре внимательно следят за развитием ситуации.
14 марта минобороны Турции уже обвиняло Сирию в поражении ракетами двух населенных пунктов на подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Тогда погибли по меньшей мере 4 человека.
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