Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. По данным СМИ, в результате атаки погибли 4 человека.

Что известно об атаке

После того, как выпустили ракеты, вспыхнул масштабный пожар.

Читайте также В Турции автобус сорвался со скалы: погибли школьники

Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, что находится под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб,

– заявили в Минобороны.

Обстрел осуществили баллистическими ракетами и многозарядными ракетными установками.

Турецкая сторона также направила обращение в Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.

Сирия провела ракетные обстрелы по Турции: видео

1- Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. pic.twitter.com/KT8mzk1BCo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021

После обстрелов вспыхнул пожар: видео

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan El Bab’a bağlı Terhin köyünde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze ile saldırısı düzenlendi https://t.co/2RWJLgDWTr pic.twitter.com/46zWPYAb0C — KENAN KIRAN (@kenan_kiran) March 14, 2021

Жертвы и пострадавшие

В турецком министерстве отметили, что в результате ракетного обстрела пострадали гражданские. В то же время Arab News сообщило о 4 погибших и 24 пострадавших, которые получили травмы и ожоги.

По данным издания, ракеты выпустили на импровизированные нефтеперерабатывающие заводы. Пожар распространился на 180 нефтяных танкеров. Спасатели часами тушили огонь.