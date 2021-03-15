Турция обвинила Сирию в ракетных обстрелах: есть погибшие
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. По данным СМИ, в результате атаки погибли 4 человека.
Источник:Минобороны Турции
Что известно об атаке
После того, как выпустили ракеты, вспыхнул масштабный пожар.
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Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, что находится под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб,
– заявили в Минобороны.
Обстрел осуществили баллистическими ракетами и многозарядными ракетными установками.
Турецкая сторона также направила обращение в Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны Сирии.
Сирия провела ракетные обстрелы по Турции: видео
После обстрелов вспыхнул пожар: видео
Жертвы и пострадавшие
В турецком министерстве отметили, что в результате ракетного обстрела пострадали гражданские. В то же время Arab News сообщило о 4 погибших и 24 пострадавших, которые получили травмы и ожоги.
По данным издания, ракеты выпустили на импровизированные нефтеперерабатывающие заводы. Пожар распространился на 180 нефтяных танкеров. Спасатели часами тушили огонь.
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