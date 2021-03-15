Міноборони Туреччини звинуватило Сирію у нанесенні ракетного удару по двом населеним пунктам у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. За даними ЗМІ, внаслідок атаки загинуло 4 людини.

Що відомо про атаку

Після того, як випустили ракети, спалахнула масштабна пожежа.

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Ракети, випущені з аеропорту Кувейрес в Алеппо, що перебуває під контролем сирійського режиму, вразили населені пункти і цистерни з нафтою в районах Джераблус і Ель-Баб,

– заявили у Міноборони.

Обстріл здійснили балістичними ракетами і багатозарядними ракетними установками.

Турецька сторона також направила звернення у Росію про необхідність не допускати подібних атак з боку Сирії.

Сирія здійснила ракетні обстріли по Туреччині: відео

1- Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. pic.twitter.com/KT8mzk1BCo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021

Після обстрілів спалахнула пожежа: відео

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sınırları içinde bulunan El Bab’a bağlı Terhin köyünde bulunan benzin tankerlerinin olduğu bölgeye balistik füze ile saldırısı düzenlendi https://t.co/2RWJLgDWTr pic.twitter.com/46zWPYAb0C — KENAN KIRAN (@kenan_kiran) March 14, 2021

Жертви та постраждалі

У турецькому міністерстві наголосили, що внаслідок ракетного обстрілу постраждали цивільні. Водночас Arab News повідомило про 4 загиблих та 24 постраждалих, які отримали травми та опіки.

За даними видання, ракети випустили на імпровізовані нафтопереробні заводи. Пожежа розповсюдилася на 180 нафтових танкерів. Рятувальники годинами гасили вогонь.