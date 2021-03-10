В Турции автобус сорвался со скалы: погибли школьники
В провинции Батман сервисный автобус скатился в пропасть. Транспорт перевозил школьников и работников текстильного предприятия.
Источник:NTV
Детали трагедии в Турции
ДТП произошло на юго-востоке Турции. Микроавтобус съехал со скалы высотой в 300 метров.
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Аварию увидели прохожие. Они и позвонили в полицию.
Чтобы помочь спасателям и врачам достать пострадавших из пропасти, местные жители создавали живую цепь на склонах.
Что известно о пострадавших
В результате аварии 27 человек пострадали. Из них 5 находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Кроме того, двое школьников погибли. Известно, что они были братом и сестрой.
Чтобы спасти пострадавших люди образовали живую цепь на скале / Фото NTV
Пассажиров микроавтобуса госпитализировали в больницу / Фото NTV
Местные жители помогали спасти пострадавших в ДТП / Фото NTV
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