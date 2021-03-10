В провинции Батман сервисный автобус скатился в пропасть. Транспорт перевозил школьников и работников текстильного предприятия.

Детали трагедии в Турции

ДТП произошло на юго-востоке Турции. Микроавтобус съехал со скалы высотой в 300 метров.

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Аварию увидели прохожие. Они и позвонили в полицию.

Чтобы помочь спасателям и врачам достать пострадавших из пропасти, местные жители создавали живую цепь на склонах.

Что известно о пострадавших

В результате аварии 27 человек пострадали. Из них 5 находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Кроме того, двое школьников погибли. Известно, что они были братом и сестрой.



Чтобы спасти пострадавших люди образовали живую цепь на скале​ / Фото NTV



Пассажиров микроавтобуса госпитализировали в больницу​ / Фото NTV



Местные жители помогали спасти пострадавших в ДТП / Фото NTV

Обратите внимание! 6 марта в Польше перевернулся украинский рейсовый автобус Познань – Херсон. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, ему уже предъявлены обвинения. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 22 пассажиров автобуса по состоянию на 10 марта находятся в больнице.