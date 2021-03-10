В Польше 6 марта перевернулся рейсовый автобус с украинцами. По состоянию на утро 10 марта 22 пострадавших в ДТП находятся в больницах.

Что известно о пострадавших

По информации Министерства иностранных дел, среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также Тела погибших в ДТП в Польше готовят к отправке в Украину

В ГСЧС подчеркнули, что ситуация находится на контроле МИД.

Заметим, 8 марта в больницах было 24 человека, в том числе 9 – в тяжелом состоянии. То есть с того времени, состояние здоровья 7 пассажиров автобуса улучшилось.

Одна из пострадавших, которая находится в тяжелом состоянии – это Анастасия Кочаткова. Ранее девушку посчитали мертвой. Сейчас пассажирка автобуса находится в коме с перебинтованным лицом.

Другой пострадавший в тяжелом состоянии – муж Кочатковой.

Двум украинцам без страховки таки оказали помощь

Ранее стало известно, что польские медики отказываются лечить двух пострадавших из-за того, что у них нет страховки. Однако уже 10 марта генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал, что украинцам начали оказывать помощь.

После вчерашней моей беседы с представителями больницы помощь пострадавшим оказали. Я им сказал, что если этого не будет, их больница станет известной на всю Европу,

– заявил дипломат.

По его словам, пострадавшие нуждаются не только в медицинском уходк, но и операции

Автобус Познань – Херсон, в котором находилось 57 пассажиров из Украины попал в ДТП вблизи польского города Кашице.

В результате трагедии погибли 5 человек. Среди них были 3 женщины в возрасте 60, 53 и 32 лет и мужчины в возрасте 52 и 28 лет. Жертвы аварии – жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Кроме того, 35 украинцев пострадали. Чтобы вытащить людей из автобуса, спасателям пришлось его разрезать.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и транспортное средство слетело в кювет. Ему уже предъявлены обвинения.

Важно "Водитель был за рулем 18 часов": что об аварии в Польше рассказали очевидцы