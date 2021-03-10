22 українці все ще перебувають у лікарнях Польщі після ДТП
У Польщі 6 березня перекинувся рейсовий автобус з українцями. Станом на ранок 10 березня 22 постраждалих у ДТП перебувають у лікарнях.
Джерело:ДСНС
Що відомо про постраждалих
За інформацією Міністерства закордонних справ, двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
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У ДСНС підкреслили, що ситуація перебуває на контролі МЗС.
ДТП з українцями у Польщі: деталі
- Автобус Познань – Херсон, у якому перебувало 57 пасажирів з України, потрапив у ДТП поблизу польського міста Кашице.
- Внаслідок трагедії 5 людей загинули. Серед них були 3 жінки віком 60, 53 і 32 років і чоловіки віком 52 та 28 років. Жертви аварії – жителі Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.
- Крім того, 35 українців постраждали. Щоб визволити людей з автобуса, рятувальникам довелося його розрізати.
- За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, і транспорт злетів у кювет. Йому вже висунули обвинувачення.
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