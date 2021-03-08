Жахлива ДТП у Польщі: скільки українців ще в лікарнях та в якому вони стані
У жахливій аварії в Польщі загинули 5 українців, а постраждали – 35. Наразі у лікарнях залишаються 24 людини, частина з яких – у важкому стані.
Джерело:ДСНС
Станом на 07:00 8 березня кількість потерпілих українців, які перебувають у лікувальних закладах Польщі, зменшилася.
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Що відомо про стан постраждалих у ДТП
За інформацією Міністерства закордонних справ України, у лікарнях залишаються 24 українців, хоча в аналогічний час 7 березня таких було 28.
На жаль, 9 людей продовжують перебувати у важкому стані.
Ситуація перебуває на контролі відомства.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за сприяння консулів 24 українців відправили додому.
Аварія з українцями у Польщі: що відомо
- Рейсовий автобус Познань – Херсон 6 березня потрапив у ДТП біля польського міста Кашице. У транспорті були 57 людей, усі – українці.
- У результаті аварії загинули 5 людей – 3 жінок та 2 чоловіків, ще 35 людей постраждали.
- Одразу після ідентифікації загиблих тіла обіцяють відправити в Україну.
- Попередньо з'ясували, що водій не впорався з керуванням. Ймовірно, саме тому автобус врізався у бар'єр і злетів у кювет. Однак відомо, що обидва водії були тверезими та не вживали наркотиків.
- Водієві автобуса висунули обвинувачення, йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда відреагували на трагедію, висловивши співчуття та запевнивши, що зроблять все задля допомоги потерпілим.
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