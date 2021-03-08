Ужасное ДТП в Польше: сколько украинцев еще в больницах и в каком они состоянии
В ужасной аварии в Польше погибли 5 украинцев, а пострадали – 35. В больницах остаются 24 человека, часть из которых – в тяжелом состоянии.
Источник:ГСЧС
По состоянию на 07:00 8 марта количество пострадавших украинцев, находящихся в лечебных учреждениях Польши, уменьшилось.
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Что известно о состоянии пострадавших в ДТП
По информации Министерства иностранных дел Украины, в больницах остаются 24 украинца, хотя в аналогичное время 7 марта таких было 28.
К сожалению, 9 человек продолжают находиться в тяжелом состоянии.
Ситуация находится на контроле ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что при содействии консулов 24 украинцев отправили домой.
Авария с украинцами в Польше: что известно
- Рейсовый автобус Познань – Херсон 6 марта попал в ДТП возле польского города Кашице. В транспорте были 57 человек, все – украинцы.
- В результате аварии погибли 5 человек – 3 женщин и 2 мужчин, еще 35 человек пострадали.
- Сразу после идентификации погибших тела обещают отправить в Украину.
- Предварительно выяснили, что водитель не справился с управлением. Вероятно, именно поэтому автобус врезался в барьер и слетел в кювет. Однако известно, что оба водителя были трезвыми и не употребляли наркотиков.
- Водителю автобуса предъявили обвинение, ему грозит до 8 лет заключения.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда отреагировали на трагедию, выразив соболезнования и заверив, что сделают все для помощи пострадавшим.
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