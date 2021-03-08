В ужасной аварии в Польше погибли 5 украинцев, а пострадали – 35. В больницах остаются 24 человека, часть из которых – в тяжелом состоянии.

По состоянию на 07:00 8 марта количество пострадавших украинцев, находящихся в лечебных учреждениях Польши, уменьшилось.

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Что известно о состоянии пострадавших в ДТП

По информации Министерства иностранных дел Украины, в больницах остаются 24 украинца, хотя в аналогичное время 7 марта таких было 28.

К сожалению, 9 человек продолжают находиться в тяжелом состоянии.

Ситуация находится на контроле ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что при содействии консулов 24 украинцев отправили домой.

Авария с украинцами в Польше: что известно