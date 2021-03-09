Двух граждан Украины в Польше отказывались лечить после смертельной аварии у Кашице. Объясняли эту ситуацию медики отсутствием у украинцев медицинской страховки.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. По его словам, лечение пострадавших все же оплатят – но еще не понятно, каким образом

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У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить (пострадавших в аварии украинцев – 24 канал), потому что нет страховки,

– рассказал генконсул.

Павлюк заверил, что "вопрос в Жешуве решили, связавшись с госпиталем". С Ярославом будут контактировать таким же образом.

Василий Павлюк убежден, что лечение всех украинцев будет оплачено. Но каким образом – выяснят позже (мол, перевозчик должен оплатить страховку, если люди были застрахованы).

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