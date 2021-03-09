В Польше 2 пострадавших в ДТП украинцев отказывались лечить, – генконсул
Двух граждан Украины в Польше отказывались лечить после смертельной аварии у Кашице. Объясняли эту ситуацию медики отсутствием у украинцев медицинской страховки.
Источник:24 канал
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. По его словам, лечение пострадавших все же оплатят – но еще не понятно, каким образом
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Не всех пострадавших в ДТП украинцев в Польше должным образом лечили
У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить (пострадавших в аварии украинцев – 24 канал), потому что нет страховки,
– рассказал генконсул.
Павлюк заверил, что "вопрос в Жешуве решили, связавшись с госпиталем". С Ярославом будут контактировать таким же образом.
Масштабная авария с украинцами в Польше: что следует знать
- 6 марта рейсовый автобус Познань - Херсон попал в ДТП возле города Кашице (у пограничного пункта пропуска Корчева – Краковец). Из 57 человек (а все они – украинцы), которые были на момент аварии в автобусе, погибли 5.
- По предварительным данным, водитель был трезв, не был в состоянии наркотического опьянения, но по каким-то причинам не справился с управлением. Мужчине уже предъявили обвинение, ему грозит до 8 лет заключения.
- По состоянию на 8 марта в больницах Польши находились 25 человек (из них в тяжелом состоянии – 2). Домой уже отправили 24 пассажира, которые в аварии не пострадали.
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