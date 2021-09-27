Відповідне рішення випливає із заяв президента Реджепа Ердогана. Він стверджує, що втручатися у закупівлі Туреччини сторонні держави не можуть.

Тим часом Росія почала масштабні військові навчання в окупованому Криму

Туреччина знову хоче купити зенітки у Росії

Наміри Туреччини закупити ще одну партію у Кремля давно обговорюють у ЗМІ. На пряме запитання щодо цієї угоди Ердоган відповів, що не хоче, аби хтось втручався в оборонний сектор Туреччини.

Мовляв, те, які системи оборони отримує Туреччина – це її справа. У кого вона буде їх закуповувати і на яких умовах – також не має стосуватися інших.

Президент Туреччини ствердив, що закупівлям "ніхто не може перешкодити" і що "ми єдині, хто ухвалює такі рішення".

Що відомо про ЗРК С-400? Це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних засобів повітряно-космічного нападу.



Саме С-400 має ключову роль у концепції "Зона заборони доступу". За нею, війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм шкоди.

Джерело: Це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних засобів повітряно-космічного нападу.Саме С-400 має ключову роль у концепції "Зона заборони доступу". За нею, війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм шкоди.Джерело: Вікіпедія

Скандал із закупівлею С-400 Туреччиною у Росії