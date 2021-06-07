При цьому офіційна Анкара не вважає, що куплені у Росії ЗРК є якоюсь загрозою для НАТО. А от Сполучені Штати Америки вкрай стурбовані такою позицією Туреччини.

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Туреччина хоче переговорів з партнерами по НАТО щодо купівлі російської зброї

Зенітні ракетні системи нового покоління С-400, куплені Туреччиною у Росії, небезпеки для НАТО не становлять. Щонайменше, так заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

Комплекси С-400 не створюють жодної загрози для безпеки НАТО. Туреччина твердо має намір обговорювати тему С-400. Потрібен реалістичний, конструктивний діалог,

– сказав міністр.

Він озвучив позицію влади Туреччини: країна хоче переговорів із партнерами по НАТО щодо російської зброї. Заява пролунала на тлі загострення стосунків Анкари й Парижа й напередодні візиту туди Чавушоглу.

Та не тільки Франція, а й США стурбовані цими російськими установками. Ба більше, військово-фінансові операції з Росією підпадають під дію американських санкцій.

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