Кремлівські посіпаки схоже зовсім не жаліють про наслідки авіакатастрофи у Казахстані, там пояснюють це начебто атакую українських дронів та звинувачують Азербайджан у підтримці України. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що така риторика є серйозним прорахунком Росії.

Дивіться також "Такого приниження Путін ще не відчував": як Алієв змушує його покарати винних за збитий літак

Азербайджан має вплив

Ігор Яковенко підкреслив, що в Азербайджані однозначно слідкують за безтактовними висловлюваннями російських ЗМІ про трагедію, яка відбулась з пасажирським літаком.

Дуже жорсткий тон Алієва щодо Путіна пов'язаний із тією абсолютно хамською поведінкою, яку дозволяють собі у Росії. Кремлівському диктатору це може дуже дорого обійтись, адже Азербайджан не пробачає такі речі,

– зауважив він.

Алієв зараз відчуває силу, адже у нього за спиною є Туреччина. Лідер Азербайджану розуміє, що Путіну дуже невигідно з ним сваритись, тому він тиснутиме на диктатора.

Зверніть увагу! Путін просив вибачення перед Алієвим лише за інцидент у російському повітряному просторі 25 грудня 2024 року, але не визнав збиття пасажирського літака. Азербайджан наполягає на доказах, таких як пробоїни у фюзеляжі та свідчення очевидців, але Росія заперечує свою провину.

У Кремлі немає важелів впливу на Алієва, а от у нього є. Журналіст припустив, що Азербайджан може повністю відмовитись від транспорту нафти через територію Росії.

"Через хамство російських ведучих, Путін може остаточно втратити Кавказ. Це історичний факт", – додав Ігор Яковенко.