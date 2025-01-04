Кремлевские прихвостни похоже совсем не жалеют о последствиях авиакатастрофы в Казахстане, там объясняют это якобы атакой украинских дронов и обвиняют Азербайджан в поддержке Украины. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что такая риторика является серьезным просчетом России.

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Азербайджан имеет влияние

Игорь Яковенко подчеркнул, что в Азербайджане однозначно следят за бестактными высказываниями российских СМИ о трагедии, которая произошла с пассажирским самолетом.

Очень жесткий тон Алиева в отношении Путина связан с тем абсолютно хамским поведением, которое позволяют себе в России. Кремлевскому диктатору это может очень дорого обойтись, ведь Азербайджан не прощает такие вещи,

– отметил он.

Алиев сейчас чувствует силу, ведь у него за спиной есть Турция. Лидер Азербайджана понимает, что Путину очень невыгодно с ним ссориться, поэтому он будет давить на диктатора.

Обратите внимание! Путин извинялся перед Алиевым только за инцидент в российском воздушном пространстве 25 декабря 2024 года, но не признал сбитие пассажирского самолета. Азербайджан настаивает на доказательствах, таких как пробоины в фюзеляже и показания очевидцев, но Россия отрицает свою вину.

У Кремля нет рычагов влияния на Алиева, а вот у него есть. Журналист предположил, что Азербайджан может полностью отказаться от транспорта нефти через территорию России.

"Из-за хамства российских ведущих, Путин может окончательно потерять Кавказ. Это исторический факт", – добавил Игорь Яковенко.