Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Зазначається, що літак був уражений над Наурським районом Чечні, де розташовується кілька військових частин, зокрема із засобами ППО.

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Що стало причиною падіння літака в Казахстані

Згідно з розшифровкою переговорів диспетчера та екіпажу, сильний удар пілот прийняв за зіткнення зі зграєю птахів. Насправді пошкодження вказують, що, ймовірно, поряд із літаком вибухнула ракета, випущена засобами ППО.

Удар стався приблизно за 18 кілометрів на північ, північний захід від аеропорту в Грозному, над Наурським районом на висоті 2,4 тисячі метрів. За інформацією з відкритих джерел, у цій місцевості розташовані відразу кілька військових частин, зокрема з засобами ППО.

Іронічно, що ще наприкінці 2011 року на сайті "Чечня сьогодні" виходив матеріал про нове озброєння, у якому росіяни стверджували, що нібито можуть контролювати повітряний простір усього Північного Кавказу. Зазначалося, що там було розміщена нова на той момент система управління силами протиповітряної оборони – "Барнаул-Т". Відомо, що після нещодавніх атак БпЛА у Чечні також було розміщено й кілька "Панцирів".

До слова, раніше керівник Центру протидії дезінформації також повідомив, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом. Він також наголосив, що літак отримав пошкодження від росіян і замість того, щоб зробити екстрену посадку в Грозному та врятувати життя цивільних людей, вони направили його до Казахстану.