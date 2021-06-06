Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

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За словами співрозмовників, керівник Кремля погрожував продовжити заборону на перельоти до Туреччини, якщо Анкара не відмовиться від планів щодо продажу безпілотних літальних апаратів Bayraktar Україні.

WSJ пише, що саме продаж безпілотників нашій країні став причиною заборони авіасполучення між Росією та турецькою державою. У Москві ж виправдовуються та називають причиною негативну ситуацію з COVID-19.

Продаж безпілотників Україні: що відомо

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