Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

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По словам собеседников, руководитель Кремля угрожал продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Украине.

WSJ пишет, что именно продажа беспилотников нашей стране стала причиной запрета авиасообщения между Россией и турецким государством. В Москве же оправдываются и называют причиной негативную ситуацию с COVID-19.

Продажа беспилотников Украине: что известно

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