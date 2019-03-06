В Украине начнут испытывать турецкие беспилотники Bayraktar для отечественной армии

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 уже в Украине и скоро начнутся их испытания. Ранее о поставках этих беспилотников договорились Киев и Анкара.

Эту информацию обнародовал президент Петр Порошенко в среду во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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"Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставках которого мне удалось договориться с президентом Турции. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", – отметил глава государства.

Этот беспилотник может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Отметим, что соглашение о закупке этих беспилотников подписали 12 января 2019 года украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina.

Характеристики беспилотника Bayraktar TB2

Длина: 6,5 м

Размах крыла: 12 м

Максимальная взлетная масса: 650 кг

Грузоподъемность: 55 кг

Максимальная скорость: 222 км/ч

Крейсерская скорость: 130 км/ч

Радиус действия: 150 км

Потолок: 8200 м

Автономность: 24 ч