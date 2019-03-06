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      В Украине начнут испытывать турецкие беспилотники Bayraktar для отечественной армии

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      Беспилотник Bayraktar TB2
      Беспилотник Bayraktar TB2 / GettyImages

      Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 уже в Украине и скоро начнутся их испытания. Ранее о поставках этих беспилотников договорились Киев и Анкара.

      Эту информацию обнародовал президент Петр Порошенко в среду во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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      "Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставках которого мне удалось договориться с президентом Турции. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", – отметил глава государства.

      Этот беспилотник может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Отметим, что соглашение о закупке этих беспилотников подписали 12 января 2019 года украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina.

      Характеристики беспилотника Bayraktar TB2
      Длина: 6,5 м
      Размах крыла: 12 м
      Максимальная взлетная масса: 650 кг
      Грузоподъемность: 55 кг
      Максимальная скорость: 222 км/ч
      Крейсерская скорость: 130 км/ч
      Радиус действия: 150 км
      Потолок: 8200 м
      Автономность: 24 ч

       

      blog_ava
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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Новости политики Новости Турции Оружие
      Источник: 24 Канал
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