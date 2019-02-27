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      Украинский беспилотник Spectator-М1 прошел государственные испытания после модернизации

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      Беспилотник Spectator-М1
      Беспилотник Spectator-М1 / Укроборонпром

      Модернизированный беспилотник оснащен новым тепловизором и усовершенствованной станцией управления. Вес аппарата существенно уменьшилась, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени. БПЛА успешно прошел государственные испытания, которые проводились на одном из военных полигонов Вооруженных Сил Украины.

      Во время испытаний с участием представителей Минобороны, Spectator-М1 выполнил задание, максимально приближенные к боевым. В частности, было проверено возможность выполнения машиной боевых задач при использовании врагом "радиоглушилок".

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      Модернизация касалась систем аппарата. В частности парашютной системы, которая позволила уменьшить скорость посадки до 3 метров в секунду, программного обеспечения, которое позволяет эффективно определять точные координаты целей. Улучшенная также камера дневного присмотра, введены две системы видеонаблюдения. Заменено контроллеры управления передачей видеосигнала и камеру тепловизора.

      Беспилотник Spectator-М1 было создано ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева", входящая в состав государственного концерна "Укроборонпром", в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института. Также ряд специалистов помогали создать все технологические линии и специализированные лаборатории.

      Пресс-служба концерна заметила, что первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году.

      Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задание – 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более двух часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 километров.

      Смотрите видео: Беспилотник Spectator от ОАО "Меридиан" им. С.П Королева"

       

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      Источник: 24 Канал
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