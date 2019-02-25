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      В Украине завершают испытания мощных обновленных бронетранспортеров: эффектное видео

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      В Украине завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами
      В Украине завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами / Скриншот из видео " Укроборонпрома"

      Серийное производство БТР-4 с новыми корпусами может начаться уже в 2019 году. Ими усилят Вооруженные Силы Украины – и теперь темпы передачи боевых машин значительно ускорятся.

      Корпуса отныне изготавливают на заводе имени Малышева и Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени Морозова, пишет пресс-служба ГК "Укроборонпром".

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      Они оба входят в состав этого концерна.

      Это (изготовление корпусов, – 24 канал) позволяет значительно увеличить темпы передачи боевых машин украинскому войску, который раньше зависел от производственных мощностей только одного частного предприятия,
      – говорится в сообщении.

      Так, завод имени Малышева уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и ХКБМ имени Морозова.

      Что это за БТР-4?Это мощная боевая колесная машина, созданная специалистами Харьковского конструкторского бюро им. Морозова. Их украинские воины успешно используют с первых дней войны. Уровень защиты, который обеспечивает эта машина, один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящих на вооружении ВСУ.



      На машине установлен боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса удается достичь высокой точности огня, в том числе, и уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 километров.



      За маневренность БТР-4 отвечает мощный немецкий двигатель Deutz и американская автоматическая трансмиссия Allison, которая позволяет разогнать почти 22-тонную машину до 110 километров в час.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Укроборонпром Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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