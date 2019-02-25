В Україні завершують випробування потужних оновлених бронетранспортерів: ефектне відео

Серійне виробництво БТР-4 з новими корпусами може розпочатися вже у 2019 році. Ними підсилять Збройні Сили України – і тепер темпи передачі бойових машин значно пришвидшаться.

Корпуси відтепер виготовляють завод імені Малишева та Харківське конструкторське бюро машинобудування імені. Морозова, пише прес-служба ДК "Укроборонпром".

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Вони обидва входять до складу цього концерну.

Це (виготовлення корпусів, – 24 канал) дозволяє значно збільшити темпи передачі цих бойових машин до українського війська, який раніше залежав від виробничих потужностей лише одного приватного підприємства,

– йдеться в повідомленні.

Так, завод імені Малишева вже успішно завершив повний цикл випробувань першого зразка БТР-4, виготовленого на підприємстві. Аналогічну процедуру кваліфікації за результатами випробувань вже завершує і ХКБМ імені Морозова.

Що це за БТР-4?Це потужна бойова колісна машина, створена фахівцями Харківського конструкторського бюро ім. Морозова. Їх українські воїни успішно використовують із перших днів війни. Рівень захисту, який забезпечує ця машина, один з найбільших серед бронетранспортерів та БМП, що стоять на озброєнні ЗСУ.







На машині встановлений бойовий модуль БМ-7 "Парус" з 30-мм автоматичною гарматою, високоточним протитанковим комплексом "Бар‘єр", автоматичним гранатометом та кулеметом. Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу вдається досягти високої точності вогню, зокрема, і знищення бронетехніки противника на відстані до 5 кілометрів.







За маневровість БТР-4 відповідає потужний німецький двигун Deutz та автоматична американська трансмісія Allison, яка дозволяє розігнати майже 22-тонну машину до 110 кілометрів на годину.