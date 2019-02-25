На Донбасі вибухнув склад боєприпасів бойовиків: яскраве відео

Російські окупаційні війська через необережність знищили власний склад боєприпасів в районі окупованої Горлівки у Донецькій області.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" розповів, що "святковий феєрверк" стався через те, що бойовики порушили заходи безпеки та необережно поводилися з боєприпасами.

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Небраття навіщо так палити на складі БК, щоб він детонував? Але ж такий класний феєрверк,

– додав військовий.

" Гори, гори ясно..." В результаті порушення заходів безпеки та необережного поводження з боєприпасами в районі н.п. Горлівка відбувся святковий феєрверк зі знищенням складу БК окупантів. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! https://m.youtube.com/channel/UCR6KkyVO_4ZgX-HwIhCRgQg/featured Опубліковано Анатолієм Штефаном Штирлицом Неділя, 24 лютого 2019 р.

Військовий часто публікує у соціальних мережах досягнення український бійців на Донбасі. Так, раніше захисникам вдалося знищили бойову машину піхоти проросійських бойовиків на Світлодарській дузі. Згодом, бійці ЗСУ завдали потужного удару та ліквідували укріплену позицію окупантів з якої вони часто обстрілювали сили ОС з кулеметів.

Скільки окупаційних військ має РФ на Донбасі?Росія зосередила вздовж українського-російського кордону понад 87 тисяч своїх солдатів. Серед них майже 2 тисячі регулярних військових ЗС РФ. Вони перебувають в основному на ключових позиціях командування та управління. Окрім того, окупований Донбас переповнений тисячами одиниць важкої бойової техніки та зброєю.