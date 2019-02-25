Ще одна спроба ліквідації: в окупованій Макіївці підірвали авто командира бойовиків, є фото

В окупованій Макіївці, що на Донеччині, вибухнув автомобіль. Сепаратистські ЗМІ запевняють, що це був замах на одного із командирів проросійських бойовиків.

Інформації про жертв наразі немає, цитує заяву так званої міліції окупантів російське видання "РИА Новости".

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"Сьогодні в місті Макіївка стався підрив вибухового пристрою, пошкоджений автомобіль. На місці того, що сталося працює слідча група. Інформація про потерпілих уточнюється", – йдеться у повідомленні.



В окупованій Макіївці вибухнув автомобіль/ Джерело: сепаратистські ЗМІ

Натомість проросійський канал WarGonzo у соцмережі Telegram стверджує, це була спроба ліквідації бойовика "ДНР". Хотіли "прибрати" нібито командира "підрозділу МВС" окупантів.

Він вижив, перебуває в Макіївці в Центральній міській лікарні, життю ніщо не загрожує. Вибуховий пристрій зібрав професіонал. Його заклали під автомобіль, виконавцем же був дилетант – зробив закладку так, що постраждав тільки автомобіль,

– пишуть там.

На окупованих територіях вибухи останнім часом – не рідкість. Так, вранці 18 лютого в центрі окупованого Донецька біля кварталу, де розташована так звана резиденція проросійських бойовиків, сталося щонайменше три потужні вибухи.

Зазначимо, увечері 31 серпня 2018 року у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.