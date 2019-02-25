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      Еще одна попытка ликвидации: в оккупированной Макеевке подорвали авто командира боевиков. Фото

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      В оккупированной Макеевке взорвали авто командира боевиков
      В оккупированной Макеевке взорвали авто командира боевиков / Фото из открытых источников

      В оккупированной Макеевке, Донецкой области, взорвался автомобиль. Сепаратистские СМИ уверяют, что это было покушение на одного из командиров пророссийских боевиков.

      Информации о жертвах пока нет, цитирует заявление так называемой милиции оккупантов российское издание "РИА Новости".

      Читайте также: На оккупированном Донбассе подорвался автобус с людьми: есть жертвы (обновлено)

      "Сегодня в городе Макеевка произошел подрыв взрывного устройства, поврежден автомобиль. На месте случившегося работает следственная группа. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.


      В оккупированной Макеевке взорвался автомобиль/ Источник: сепаратистские СМИ

      Между тем пророссийский канал WarGonzo в соцсети Telegram утверждает, что это была попытка ликвидации боевика "ДНР". Якобы хотели "убрать" командира "подразделения МВД" оккупантов.

      Он выжил, находится в Макеевке в Центральной городской больнице, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство собрал профессионал. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант – сделал закладку так, что пострадал только автомобиль,
      – пишут там.

      На оккупированных территориях взрывы в последнее время – не редкость. Так, утром 18 февраля в центре оккупированного Донецка возле квартала, где расположена так называемая резиденция пророссийских боевиков, произошло по меньшей мере три мощных взрыва.

      Отметим, вечером 31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Взрыв Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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