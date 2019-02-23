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      На оккупированном Донбассе подорвался автобус с людьми: есть жертвы, – соцсети

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      Инцидент произошел вблизи КПВВ Оленовка
      Инцидент произошел вблизи КПВВ Оленовка / фото из открытых источников

      Автобус с гражданскими подорвался на Донбассе. Инцидент случился во время пересечения нейтральной зоны из Украины на временно оккупированную территорию в районе КПВВ Оленовка.

      В результате взрыва, по предварительной информации, погиб водитель транспортного средства. Еще двое пассажиров получили ранения, передают в Telegram-канале Inside Donetsk.

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      Также, по неподтвержденной информации, один раненый человек умер от полученных травм во время транспортировки в больницу.

      Взрыв произошел в момент, когда водитель микроавтобуса выехал на грунтовую дорогу. Предварительно, взрывное устройство могло быть заложенным на обочине.


      Фото с места взрыва//соцсети

      Инцидент произошел около 14:00.

      В полиции Донецкой области журналистам 24 канала сообщили, что взрыв произошел на временно оккупированной территории региона. Украинские правоохранители не имеют доступа к месту инцидента.

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      Теги: Новости Украины Новости Донецка Взрыв Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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