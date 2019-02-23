На оккупированном Донбассе подорвался автобус с людьми: есть жертвы, – соцсети

Автобус с гражданскими подорвался на Донбассе. Инцидент случился во время пересечения нейтральной зоны из Украины на временно оккупированную территорию в районе КПВВ Оленовка.

В результате взрыва, по предварительной информации, погиб водитель транспортного средства. Еще двое пассажиров получили ранения, передают в Telegram-канале Inside Donetsk.

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Также, по неподтвержденной информации, один раненый человек умер от полученных травм во время транспортировки в больницу.

Взрыв произошел в момент, когда водитель микроавтобуса выехал на грунтовую дорогу. Предварительно, взрывное устройство могло быть заложенным на обочине.



Фото с места взрыва//соцсети

Инцидент произошел около 14:00.

В полиции Донецкой области журналистам 24 канала сообщили, что взрыв произошел на временно оккупированной территории региона. Украинские правоохранители не имеют доступа к месту инцидента.